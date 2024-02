Noel Martín, medalla de oro de las Cortes de Castilla y León

Noel Martín recibirá la Medalla de Oro de las Cortes de Castilla y León como uno de los medallistas olímpicos y paralímpicos de Castilla y León. Un galardón para el que inicialmente no se había tenido en cuenta los éxitos del ciclista de ElArenal, que ganó la medalla de bronce junto a ChristianVenge en los pasados Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 –disputados en el verano de 2021– en la prueba contrarreloj. Pese a haber subido al podio en la última de las citas paralímpicas celebradas hasta la fecha, el abulense no había entrado en el primer listado. Un primer anuncio que cogió por sorpresa a todos, empezando por el propio protagonista, que se interesó por el tema, y siguiendo por Diario de Ávila, que se puso en contacto con las Cortes de Castilla y León para conocer los motivos de la no inclusión del abulense aportando material documental sobre el éxito del ciclista de El Arenal.

Una ausencia inicial que se debió a un error y que se ha solucionado. «El motivo por el cual se ha tomado esta decisión –la inclusión de Noel Martín entre los premiados– es que desde el año 2012 los deportistas de apoyo que hubiesen conseguido una medalla paralímpica se consideran también titulares de dicha medalla» han señalado desde las Cortes de Castilla y León, que este mismo viernes hacía publica la inclusión definitiva de Noel Martín, que el próximo 26 de febrero recibirá la más alta distinción del Parlamento de Castilla y León en un acto institucional que tendrá lugar el próximo 26 de febrero en el Hemiciclo de la Cámara.

«Aprovechando que este es un año olímpico, consideramos que es oportuno dar este premio a todos los que durante tantos años han representado a Castilla y León en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos» señalan desde la Junta de Castilla yLeón.