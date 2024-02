Un sistema permite abrir la sala de la estación de Arévalo

Los usuarios de la estación de trenes de Arévalo están de enhorabuena. Gracias a la instalación, por parte de Adif, de un equipo para la telegestión que está «en pruebas» desde esta semana, el vestíbulo de la estación de Arévalo cuenta ahora «con un horario de apertura continuado de 6,40 a 23,25 horas, de lunes a domingo». El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) subraya que con esta acción se «mejora la disponibilidad de las instalaciones para los usuarios».

La apertura, con carácter general, de esta sala de espera ha sido recibida con éxito en la localidad, que llevaba tiempo intentando conseguir esta mejora para que los usuarios del ferrocarril no tuvieran que pasar tiempo a la intemperie mientras esperaban a los trenes o a los viajeros. Paco León, secretario general de Arévalo Decide, achaca la instalación de este sistema a las gestiones realizadas por el comité de empresa provincial de Adif y por su formación política, al explicar que desde aproximadamente el mes de octubre del año pasado llevan reclamando la apertura de este servicio. «Esto ha sido fruto de las conversaciones conjuntas que han mantenido ambas organizaciones con la dirección de Adif y Renfe para que se realice esta apertura y se mantenga en el tiempo», subrayó Paco León.

En este sentido, explica que hasta ahora no es que este vestíbulo estuviera cerrado con carácter general, sino que su apertura dependía de la llegada a Arévalo del personal de circulación de Adif, con la circunstancia de que «había días que no había nadie, por vacaciones o días libres, y no se abría, con lo que los usuarios tenían que quedarse en el andén, bajo la marquesina». De esta manera, la apertura de esta sala de espera no estaba garantizada, algo que ahora ha podido subsanarse con un sistema por «control remoto» que, asegura, es fruto «del trabajo conjunto», buscando «salvaguardar a los trabajadores y a los usuarios».

Cartas del ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de Arévalo también se han hecho eco de esta situación y han publicado en sus redes sociales las cartas que hace algo más de un mes remitieron a la Subdelegación del Gobierno de Ávila, la Delegación del Gobierno de Castilla y León y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para reclamar la apertura de la sala de espera de la estación de trenes de Arévalo, así como el encendido de la calefacción de la citada instalación, dadas las bajas temperaturas que se estaban registrando en pleno invierno. «No se debería consentir que los usuarios, sobre todo menores y personas mayores, estén pasando frío sin necesidad», se apuntaba en los escritos que fueron registrados y remitidos a Adif por la Subdelegación del Gobierno.