e.c.b./ b.mas / Ávila

Satisfacción. Esa fue la palabra que más se repitió durante la noche electoral en las sedes de los tres principales partidos de la provincia. En el caso del PP, por ser la fuerza más votada y subir su porcentaje de votos en casi 13 puntos; en el del PSOE, por haber «cumplido en Ávila» y en el de Vox, por consolidarse como tercer partido más votado.

Visiblemente satisfecho, el presidente del Partido Popular, Carlos García, agradeció «la confianza mayoritaria de los abulenses para que el PP de Ávila haya vuelto a ganar las Elecciones Europeas en la provincia de Ávila». Y es que, como indicó, su formación ganó en «cerca del 90% de los municipios de esta provincia, un magnífico resultado».

Satisfacción en los 3 principales partidos por los resultados - Foto: Isabel GarcíaAdemás de agradecer a los alcaldes, concejales y más de 600 apoderados, interventores, afiliados y simpatizantes su «magnífico trabajo» para que «el PP de Ávila sume 13 puntos porcentuales más que hace cinco años y roce el 49,50% en esta Elecciones Europeas. También felicitó «a los compañeros del PP de Castilla y León, porque por apenas una décima no ha sido la comunidad de toda España con mayor porcentaje de voto», y también a su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, por «esta magnífica victoria que incrementa en nueve eurodiputados con respecto hace cinco años y con cerca de millón y medio de españoles que confían una vez más en el Partido Popular, no solamente de Ávila, sino también de España, como un único proyecto fiable y creíble que defiende el interés general de todos y cada uno de los españoles».

García subrayó «la diferencia importante que ha mantenido el Partido Popular de Ávila con respecto al PSOE, algo más de 23 puntos porcentuales, que pone de manifiesto que Ávila sigue defendiendo el interés general, sigue defendiendo la Constitución y dice no a Pedro Sánchez, no a la amnistía, no a los privilegios separatistas y sobre todo independentistas», y puso en valor los resultados en la capital con «un proyecto de presente y de futuro. Tenemos algo más de tres años para que Ávila capital defienda el interés general, fuera del populismo, fuera de la demagogia, fuera de los recortes a las personas que lo necesitan y defendiendo el interés de todos y cada uno de los abulenses de nuestra capital».

Por su parte, Jesús Caro, secretario general del PSOE de Ávila, aseguró que todos los ciudadanos que han votado a este partido deben saber «que no es un voto tirado, que es un voto de compromiso, es un voto que tiene un objetivo claro, seguir manteniendo la función pública. Es necesario e imprescindible seguir invirtiendo en Ávila» con el PSOE que «es el partido que mira por los intereses de los hombres y mujeres que viven en esta provincia». Con su agradecimiento a todos los ciudadanos que votaron por el PSOE, se refirió a que este partido «ha demostrado que en la provincia de Ávila hemos cumplido igual que hemos cumplido en Castilla y León y hemos cumplido en España» con «grandes avances, grandes inversiones y en eso vamos a trabajar».

Satisfacción en los 3 principales partidos por los resultados - Foto: Isabel GarcíaSobre el resultado electoral, con esos cerca de 10.000 votos perdidos respecto a los anteriores comicios europeos, señaló que no se puede comparar con unas elecciones en las que se votó a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos porque en este caso hay más abstención. Por ello, volvió la mirada a las Elecciones Europeas de 2014 y señaló que respecto a ellas subieron «un siete por ciento en porcentaje de voto». «Yo creo que debemos comparar con el 2014 para darnos cuenta de la subida del Partido Socialista en la provincia de Ávila», aseguró.

Y satisfacción en las filas de Vox, tercer partido más votado en la provincia de Ávila. Su presidente, Juan Saborido, aseguraba una vez analizados los resultados que estaban «contentos porque hemos tenido un crecimiento importante y además nos consolidamos como la tercera fuerza. Eso quiere decir que hemos cumplido el objetivo y hemos crecido más de tres puntos y medio. Por tanto, contentos y a seguir trabajando».

Saborido aseguró que «ha sido un trabajo duro y fuerte el que hemos hecho. Hemos representado a Vox en la provincia bastante bien, porque hemos hecho muchas mesas y no lo hemos trabajado. Por eso agradecemos mucho a los abulenses que nos hayan votado y que seamos la tercera fuerza en número de votos y yo creo que también a nivel nacional hemos tenido un resultado parecido».

A nivel nacional, «si nos consideramos tercera fuerza, también estamos contentos. Creo que el crecimiento va a ser más o menos casi el doble de lo que hemos tenido, por tanto estamos también contentos. El resultado es bueno y es lo que pretendíamos», indicó.