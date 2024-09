Martínez tilda de «vacío de contenido» el Pleno extraordinario

El Ayuntamiento de La Adrada vivió un Pleno extraordinario, convocado a instancias del portavoz de Nuestra Tierra, Roberto Aparicio, que a juicio de la alcaldesa de la localidad, Pilar Martínez, estuvo «vacío de contenido».

Según se ha informado desde el equipo de gobierno, «al inicio del pleno extraordinario, la secretaria-interventora tomó la palabra para informar a la oposición, formada por Nuestra Tierra, que la forma de proceder a la convocatoria de este pleno no era la adecuada y no se ajustaba a la norma debido a que los puntos propuestos carecían de información para que lo analizasen el resto de concejales sin haberse sometido previamente a una comisión informativa lo que contraviene lo dictado en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales».

El portavoz de Nuestra Tierra, Roberto Aparicio, solicitó la celebración de un pleno extraordinario con nueve puntos y una exposición de motivos a su juicio por «la escasez de propuestas del equipo de gobierno para el avance de La Adrada».

Pilar Martínez, alcaldesa de La Adrada, calificó este pleno de «una estrategia populista por parte de Aparicio para estar en el foco mediático y seguir teniendo protagonismo en la vida política adradense».

A juicio de Pilar Martínez, «las propuestas presentadas por Roberto Aparicio son pura demagogia y si no fuera algo tan serio como un pleno, órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal, podría parecer incluso un chiste debido a que Aparicio en la explicación de las propuestas lo argumenta con tres líneas; sin ningún criterio técnico para su ejecución; sin informarse por los responsables y mucho menos sin una memoria de viabilidad económica».

Durante el desarrollo del pleno, el equipo de gobierno, ante la falta de información para estudiar los puntos, instó a Roberto Aparicio a que «no vaya dando lecciones de propuestas, respeto y progreso cuando el Ayuntamiento de La Adrada se encuentra en una situación delicada económicamente debido a su mala gestión económica».

Según se apuntó desde el equipo de gobierno, «Aparicio, que regaló un ejemplar de la Carta Magna a la alcaldesa, rechazó la invitación que se hizo a toda la Corporación municipal para la participación en las fiestas de San Salvador, motivando esta negativa por la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de La Adrada al que es el número tres de Roberto Aparicio por el presunto hurto de material de Protección Civil».

Pilar Martínez, ante esta negativa de participar en los actos del municipio con la argumentación de Aparicio de «mientras no se retire la denuncia no compartirá actos», le hizo entrega de un ejemplar del Código Penal y le instó a que «haga su trabajo como oposición y no intente dar consejos de actitudes modélicas cuando el panorama que tiene, políticamente hablando, con diferentes asuntos judiciales que resolver no es el más apropiado».

La alcaldesa de La Adrada manifestó que «el actual equipo de gobierno está trabajando para mejorar los servicios del municipio, dar una respuesta acorde a las necesidades de los vecinos a pesar de la difícil situación económica que atraviesa el consistorio».