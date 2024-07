El PSOE critica el proyecto urbanización Parque de Bomberos

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Arenas, María del Carmen Iglesias, portavoz también del PSOE en la Diputación Provincial, denuncia las «incompatibilidades» entre el proyecto del Parque Comarcal de Bomberos y el de la urbanización de la zona donde éste finalmente se ha ubicado. «Es un auténtico bochorno que algo tan básico para un Parque de bomberos como es un hidrante donde poder hacer las cargas de agua a los camiones, no se haya contemplado en el proyecto de urbanización, obligando al futuro destacamento a desplazarse al hidrante más próximo, que se encuentra a casi un kilómetro de distancia», lamenta la socialista que culpa de lo ocurrido a la «incapacidad manifiesta» del equipo de gobierno. Y es que, asegura Iglesias, «la negativa constante a contar con el resto de la corporación trae consigo estos nefastos resultados», lamentando además que la oposición no tuvo acceso al proyecto «hasta después de sacarlo a licitación, cuando ya no era posible su modificación» y eso a que desde el PSOE, afirma, «siempre hemos estado dispuestos a colaborar».

«¿Cómo explicamos a los vecinos de la comarca que, por su falta de planificación seria, se va a perder un tiempo precioso en caso de urgencias?», se pregunta Iglesias que atribuye a la «errónea gestión del Partido Popular» el que el Polígono Industrial, que para los socialistas es el lugar idóneo para haber ubicado el Parque de Bomberos, «se encuentra en una situación jurídica que impide su uso para éste y cualquier otro uso mientras no se resuelva un contencioso provocado por un convenio ilegal firmado por el alcalde». «A pesar de nuestras múltiples advertencias, llegamos a la situación en la que estamos a día de hoy: un despropósito absoluto», dice la portavoz del PSOE antes de explicar que aunque la empresa adjudicataria de la construcción del Parque de Bomberos dejó preparada la instalación del hidrante correspondiente «la imposibilidad de realizar el enganche a la red existente por no tener un calibre adecuado, la reduce a una función de mero adorno».