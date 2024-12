Viaje al espacio en el corazón de la Moraña

La Laguna del Oso by Kerbest propone un viaje muy especial por el espacio a partir de este viernes, 6 de diciembre, ya que abrirá sus puertas en este entorno enclavado en el corazón de la Moraña el Planetarium Go!, instalación cedida por la Diputación Provincial de Ávila que ya ha estado presente en distintas ferias de turismo como gran reclamo promocional de la provincia abulense.

Un cine esférico muy especial que permitirá a todos aquellos que se acerquen disfrutar de esta experiencia en la que podrán enamorarse de la astronomía y conocer el universo de cerca.

Será un viaje breve pero intenso a través del Sistema Solar, contemplando estrellas lejanas, galaxias y conociendo datos curiosos, muchos de ellos desconocidos.

Esta experiencia se podrá vivir de forma gratuita y lo único que será necesario es reservar la entrada en la Escuela Kerbest, llamando al número de teléfono 920 143 144 o bien en escuelakerbest.com/planetario.

El Planetarium Go! Que se instalará en la Laguna del Oso by Kerbest, espacio que se ubica en el kilómetro 3,200 del Camino de Cabizuela, en el término municipal de El Oso, quiere ser no sólo un espectáculo entretenido, sino tiene como misión una divulgación científica, con unas proyecciones que acercan al visitante al corazón del universo a través de una pantalla esférica envolvente que hace que los espectadores se sientan en mitad de esas galaxias.

Esta experiencia, que permitirá viajar a través del espacio y del tiempo a apenas unos minutos de Ávila capital, descubrir los misterios del universo de manera divertida y diferente y ampliar nuestros conocimientos sobre astronomía, ciencia y naturaleza, se podrá vivir hasta el próximo 17 de enero.

Un plan perfecto para toda la familia que se puede empezar a disfrutar de manera totalmente gratuita a partir de este puente de la Constitución.