El Dioce se rinde ante la eficacia del rival

SALAMANCA.

Jonvi, Miguelito, Amaro, Mati, Poveda (Gustavo 70´), Diego Benito (Luis Martín 55´), Cristeto, Jorge (Félix 72´), Alvarito, Javi Navas (Asier 55´) y Fassani (Jose Manuel 72´).

COLEGIOS DIOCESANOS.

Mario V., Garri, Pérez, Ángel Encinar, Robles (Víctor Manuel 56´), Fer (Adrián 62´), Jorge R. (Ibrahim 46´), Docar, Camilo (Caballero 54´), Falá (Sergio 46´) y Nacho.

Árbitro.

José Antonio Martínez (León). Tarjetas amarillas a Falá, Encinar, Caballero. Tarjeta roja a Diego Pérez (24´), Mauro Ignacio (77´), David Antonio (77´).

GOLES.

1-0 (9´). Diego Benito. 2-0 (11´). Fassani. 3-0 (24´). Diego Benito (penalti. 4-0 (42´). Álvaro. 5-0 (63´). Álvaro. 6-0 (76´). Luis Martín.

INCIDENCIAS.

Encuentro correspondiente a la jornada 15, disputado en el estadio El Helmántico.

El CD Colegios Diocesanos perdió un partido, que se le escapó ya en los primeros minutos de la primera parte dado que enfrente tuvo a un Salamanca CF UDS que estuvo muy acertado de cara a portería, aprovechando los errores del rival. El equipo local está séptimo con veintidós puntos, y en caso de ganar se puede colocar en puestos de play-off de ascenso, mientras que el conjunto visitante se encuentra decimoséptimo con nueve puntos, en la zona de descenso y buscaba la victoria para salir de esta zona roja de la tabla.

Una primera parte en la que solo tuvo un claro dominador y fue el Salamanca, ya que los primeros minutos el Diocesanos fue acechado en su propia parcela de campo y no pudo hacer muchas internadas peligrosas. En el minuto 2, ocasión clara del Salamanca que se marchó desviado el remate por muy poco de la portería de Mario. Llegados al minuto 8, lo intentó Mati para los locales, aunque su remate se va fuera, tras un córner. De momento, el cuadro visitante no tuvo ninguna aproximación al área porque no tenía el control de la pelota y cada vez que salían desde su portería les robaban el balón los jugadores locales. A partir del minuto 9 empezaron a caer todos los goles de la tarde. Diego Benito anotaba el primero para el Salamanca, tras una jugada por la banda, que el mismo remataba de cabeza el balón al fondo de la meta rival. Dos minutos más tarde, en el 11, Fassan marcaba el segundo para los salmantinos. Fue un centro desde la banda izquierda, que el uruguayo remató con contundencia al segundo palo. Intentaba salir el conjunto de Ávila, pero no se acercaban en la meta de Jonvi hasta el momento. En el 15, una buena acción por la banda de Javi Navas, que no marcó porque el balón se marchó bastante desviado. En el minuto 23, al Diocesanos le señalaban un penalti claro que provocó Diego Pérez y, además, el colegiado lo expulsó por la acción. Por ende, vino el tercero del Salamanca, anotado por Diego Benito de nuevo. A partir de aquí el conjunto visitante se empezó a debilitar, le llegaban muchos contragolpes por las bandas que defendía como mejor podía hacer. Antes de llegar al intermedio, en el 42, marcaba el cuarto Alvarito tras una jugada individual en la que acabó disparando con fuerza un balón que Mario no pudo atajar.

Empezada la segunda mitad, seguía con el claro dominio de los locales y las pocas llegadas del Diocesanos, que apenas había podido inquietar a Jonvi. En el minuto 52, tuvo el Salamanca una triple ocasión, que entre la zaga visitante y el cancerbero evitaron que ese esférico entrara dentro de la portería. Cabe destacar eso sí el buen debut de Asier con el cuadro salmantino, que además en el minuto 54, tuvo un remate peligroso, que le acaba parando el guardameta rival.

Pasada la media hora, en el 62, Álvaro, de nuevo, anotaría el quinto tanto de la tarde en el Helmántico, que ya suponía una resultado contundente para el Diocesanos.

Finalmente, para acabar la goleada, también se sumó Martín Galván, que sería el sexto del conjunto local en la tarde dominical.

En definitiva, el Colegios Diocesanos no tuvo el mejor partido de la temporada, ya que no tuvo fortuna de cara a portería y estuvo muy superado por un Salamanca que dominó todo el choque.