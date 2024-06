Las empresas abulenses apuestan por vender a China

Hace un par de semanas China abría una investigación 'antidumping' contra importaciones de carne de cerdo procedente de países de la Unión Europea por competencia desleal. La medida era una respuesta a la demanda de las empresas chinas al Gobierno de Xi Jinping para que respondiera a la propuesta de aranceles a los coches eléctricos por parte de la Comisión Europea. Sin embargo, y pese a que esta investigación afecta especialmente a España, que es uno de los principales exportadores de cerdo al gigante asiático, la provincia de Ávila no se verá afectada por esta medida porque las empresas abulenses del sector no exportan carne a China, tal y como apunta Alberto Pascual, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Ávila.

Sí tiene esta provincia, sin embargo, otras relaciones comerciales con China, país al que las empresas abulenses exportaron el pasado ejercicio bienes y productos por un valor cercano al millón de euros. Concretamente, en 2023 las exportaciones de Ávila al país asiático alcanzaron los 981.000 euros, lo que supone un incremento del 57 por ciento respecto a las ventas al exterior que las empresas abulenses realizaron a China durante el ejercicio anterior, cuando el valor de lo exportado fue 418.000 euros. Es más, las relaciones comerciales con China crecen por encima del aumento del volumen de las exportaciones abulenses teniendo en cuenta que el pasado año las ventas al exterior desde esta provincia constituyeron un volumen global de 171 millones de euros, un incremento del 5,5 por ciento más que en 2022. Las exportaciones a China crecieron diez veces, según los datos aportados desde la Cámara de Comercio de Ávila.

Y otro dato que permite evidenciar que las relaciones comerciales con el gigante asiático están aumentando es que solo en el primer trimestre de 2024 las empresas abulenses realizaron exportaciones a este país por valor de 416.000 euros, prácticamente el mismo volumen que lo exportado desde Ávila a China en todo 2022. Esto hace que en materia de exportaciones este país ocupe entre la vigésimo séptima y la vigésimo novena posición en el ranking de países a los que más venden las empresas abulenses, lo que significa que aunque no sea un país preferente tampoco ocupa los últimos lugares del listado.

Según la información facilitada por el presidente de la entidad cameral abulense los productos que se exportan a China pertenecen a los siguientes epígrafes: Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche o productos de pastelería; manufacturas diversas de metal común; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre y reparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas.

Más peso aún tiene China para las empresas abulenses como destino importador, ocupando «entre la décima y decimotercera posición». De hecho, Pascual indica que «China se puede considerar socio estratégico en importación para Ávila» como así lo evidencia en el hecho de que en 2023 la provincia de Ávila realizó operaciones de importación por un volumen global de 231 millones de euros, de los cuales 6,3 millones corresponden a compras realizadas en China. Un año antes el volumen de lo importado por las empresas abulenses a este país fue de 5,1 millones de euros, según datos también de la entidad cameral donde se apunta que en el primer trimestre de este año ya se han realizado compras allí por valor de 1,6 millones de euros.

En cuanto a lo que compran las empresas abulenses en China los principales epígrafes en los que se incluyen estas operaciones son Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte, así como sus partes y accesorios, reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, partes de estas máquinas o aparatos; máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes, aparatos de grabación y reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. También, prendas y complementos de vestir, exceptuando el punto.

«China es muy atractivo para exportar, ya que su gran población representaría hipotéticamente un gran número de consumidores para nuestro producto», apunta el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Ávila que señala que los casi 1,500 millones de habitantes del país asiático «son un mercado potencial para cualquier empresa».

poner el foco. Eso sí, Pascual hace una precisión al señalar que hay que tener en cuenta que China «es un país muy grande» y que por ese motivo «sería complicado vender a todo el país». Por ello, indica el presidente de la entidad cameral, «es necesario enfocarnos en regiones, sobre todo en las más occidentalizadas» teniendo en cuenta, además, que «si nuestro producto es 'más occidental que oriental' será más aceptado». Eso sí, introducir un producto en China no es sencillo teniendo en cuenta, como señala Pascual, «que normalmente el consumidor chino no consume lo que no conoce por lo que cualquier producto debe ir acompañado de una estrategia de comunicación». De ahí, precisa el portavoz de la patronal , «que sean clave las relaciones bilaterales que se establezcan con representantes de diferentes regiones, que ayudarán a enfocar la venta del producto según la cultura y las necesidades de los potenciales consumidores». En este sentido Pascual indica que «las relaciones comerciales o misiones directas o inversas resultan clave para nuestras empresas exportadoras».