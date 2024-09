Piden la dimisión del alcalde de Vita por cánticos pederastas

El Partido Socialista y Podemos han pedido al Partido Popular que cese "de inmediato" al alcalde del municipio de Vita, Antonio Martín Hernández por cantar una canción que "hace apología de la pederastia y de la violación".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, han compartido un vídeo en la red social X en el que se observa al alcalde de este pueblo de Ávila, Antonio Martín Hernández, del Partido Popular, subido a un escenario cantando una canción que decía: "Me encontré una niña sola en el bosque, la cogí de la manita y me la llevé a mi camita. Le subí la faldita y le bajé la bragita". A continuación, y tras repetir en reiteradas ocasiones ese estribillo, la letra continúa: "La eché el primer caliqueño. La eché el segundo caliqueño. En el tercero ya no quedaba leche".

Por ello, Fernández ha exigido al PP el cese fulminante del alcalde. "Este garrulo es Antonio Martín Hernández, alcalde de Vita (Ávila) por el PP, haciendo apología de la pederastia y la violación. El PP tiene que cesarlo fulminantemente, es intolerable que representantes públicos tengan este tipo de comportamientos. Vergüenza. Asco. Infamia", ha publicado en su cuenta de X.

En parecidos términos se ha pronunciado Belarra, que ha pedido a Feijóo, mencionándole expresamente en su publicación, que lo expulse "inmediatamente". "Me han dado ganas de vomitar y me ha puesto los pelos de punta. Esto es cultura de la violación y no se puede tolerar", ha añadido.

A la denuncia se ha sumado también el Partido Socialista que ha criticado el "nauseabundo" vídeo del alcalde 'popular' y le han exigido al PP su expulsión inmediata del partido. "La apología de la pederastia no es libertad de expresión. Esperamos que el señor Feijóo dé la orden sin perder un minuto", ha señalado la formación de Pedro Sánchez en un comunicado.

También la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que su ministerio estudiará "todas las medidas posibles" contra el alcalde de la localidad de Vita (Ávila), del Partido Popular, por un vídeo en el que se le observa cantando una canción que hace apología de "la cultura de la violación" y de "las violencias contra la infancia". Así lo ha detallado la ministra en un mensaje en la red social X en el que ha calificado como "repugnante" el vídeo y ha reivindicado "tolerancia cero a la cultura de la violación", adelantando que la cartera que dirige estudiará "todas las medidas posibles" contra el alcalde del pueblo abulense, Antonio Martín Hernández, del PP.