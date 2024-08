El PP anuncia acciones para parar "el caos" del bus de Arévalo

El Partido Popular va a proponer mociones en ayuntamientos y en la Diputación e iniciativas en las Cortes de Castilla y León, el Congreso y el Senado para que "el señor Puente y el PSOE de Ávila se retraten sobre este ataque a la movilidad del medio rural que no vamos a consentir". El secretario general provincial del PP de Ávila, Juan Pablo Martín, se refiere al "perjuicio" que está dejando para la provincia, especialmente para la comarca de la Moraña, el cambio de concesión de la línea regular del servicio de viajeros por carretera Salamanca-Madrid-Vigo, materializado hace unos días y que ha supuesto una modificación de horarios de los trayectos que está llevando "el caos" a los usuarios de Arévalo y otras localidades. Martín habló de "una nueva discriminación, hachazo y menosprecio a los abulenses, un nuevo ninguneo" que llega a la segunda población de la provincia y a otras localidades, que "para el PP sí son una prioridad", dijo, de ahí que asegurara que desde su formación "no vamos a consentir" este nuevo "maltrato".

El senador y alcalde de Arévalo, Vidal Galicia, reconoció que las conexiones de Arévalo con Madrid y Valladolid no pierden trayectos, pero se "suprimen" algunos fundamentales y se cambian por "horarios imposibles" que no atienden a las necesidades de los vecinos de la ciudad y de otros municipios de la línea de autobús. En este marco, no dudó de hablar de "caos" y "perjuicio" para los arevalenses, poniendo como ejemplo la desaparición del autobús entre Arévalo y Madrid de primera hora de la mañana o el de vuelta a Salamanca los domingos a las siete de la tarde, con lo que la opción para los estudiantes es irse "a las doce de la noche".

A todo esto se une, detalló, que "se ha eliminado la oficina de expedición de billetes", con lo que eso supone de molestia para la gente mayor. "Existe un caos, la gente está perdida y se están generando retrasos porque los billetes ahora los tiene que dar el conductor", aseguró Vidal Galicia, quien también lamentó que esté habiendo "problemas" a la hora de "coger a la gente en los pueblos" y en la línea de Ávila por Crespos.

El alcalde de Arévalo espera que las iniciativas y la presión popular "sirvan para recapacitar", dar marcha atrás e, incluso, incorporar "mejoras", como que el autobús que conecta Salamanca y Barajas "pase por Arévalo".

También compareció ante los medios el diputado nacional del PP Héctor Palencia, quien afeó este "nuevo ejemplo de la incapacidad del Gobierno de Sánchez y el señor Puente", el cual se suma al "caos ferroviario" y que se traduce en unos cambios que "ponen patas arriba el día a día de muchos vecinos". "¿Se ha preocupado el Gobierno por los abulenses?, la respuesta es clara, no", indicó Palencia, quien anuncia "una batería de preguntas" para aclarar esta gestión y "frenar" esta situación y el "apoyo a la presión popular que ya se inició cuando se anunció el nuevo mapa concesional y había una supresión exagerada de paradas de autobús".

Juan Pablo Martín recordó que entonces "ya advertimos de la previsión de suprimir 86 paradas de autobús en otros tantos municipios" y que era un "ataque absoluto a los pueblos", de ahí que ahora vea los cambios del nuevo contrato que afecta a Ávila como "la punta del iceberg del nuevo modelo concesional del transporte de viajeros por carretera".