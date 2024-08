El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha asegurado que el equipo de gobierno está «abierto a la colaboración de todos para el nuevo pliego de las Jornadas Medievales», y ante la posibilidad de que las Jornadas Medievales puedan ser declaradas como Fiesta de Interés Turístico Internacional, tal y como manifestó el Partido Popular esta semana, el alcalde recuerda al PP que «hay que esperar al menos cinco años».

A preguntas de los periodistas, el alcalde ha querido responder a algunas de las cuestiones que el pasado martes comentó en relación con las Jornadas Medievales el concejal popular Enrique García Tejerizo, comenzando con la petición que hizo de «colaboración» para la elaboración del nuevo pliego, asegurando que «estamos abiertos lógicamente a la participación de todos los concejales del Ayuntamiento. De hecho, fíjense si estamos abiertos que les he ofrecido a todos los concejales que puedan incorporarse el equipo de gobierno para trabajar. Más no podemos hacer ¿no? Es verdad que han elegido estar en la oposición, única y exclusivamente de manera crítica y destructiva», pero, ahora, dijo «nos alegramos de que a partir de ahora el Partido Popular quiera colaborar y quiera participar en la organización de estas jornadas medievales».

En cuanto a la posibilidad de que las Jornadas Medievales obtengan la declaración de Interés Turístico Internacional, algo a lo que también se refirió el concejal del PP, el alcalde comentó que «quiero recordarle al Partido Popular que tienen que transcurrir cinco años desde la Declaración de Interés Turístico Nacional para poder solicitar una Declaración de Interés Turístico Internacional. Ese es el problema que tiene cuando se hace crítica por hacer crítica, no se estudia, no se ve, no se conoce, y es la oposición que tenemos en el Partido Popular».

Por último, Sánchez Cabrera confirmó que «los puestos de los productores agroalimentarios no se ubicarán este año en la plaza Fuente El Sol como dijo el PP, sino que estarán en la plaza Corral de Campanas. El Partido Popular se equivoca y lo único que quiere es intentar destrozar las Jornadas Medievales».