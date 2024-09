El conductor que circuló en sentido contrario la madrugada de este paado domingo provocando un accidente mortal en la A-6, en el que perdió la vida y provocó la muerte de otras dos personas, además de otras dos heridas graves, circuló así por la autovía de forma involuntaria, aunque no se sabe si por despiste o motivado por el consumo de alcohol, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

El accidente tuvo lugar sobre las 6,18 horas de este domingo a la altura del kilómetro 20,7 de la autovía de La Coruña, en sentido entrada, dentro del término municipal de Las Rozas. Ahí, un turismo 'kamikaze' colisionó de manera frontal con otro que circulaba correctamente, viéndose además afectada una motocicleta de la Policía Municipal de Madrid. Como consecuencia del impacto, murió el conductor de circulaba de forma errada. Y también el conductor del vehículo con el que se estrelló, un policía nacional de 44 años que se dirigía a prestar servicio a la comisaría del madrileño distrito de Salamanca. También falleció su acompañante, un hombre de 47 años. Ambos venían de Ávila, donde vivían.

Igualmente, resultaron heridos el copiloto del turismo que circulaba incorrectamente, de 28 años, quien fue trasladado en una ambulancia del Summa-112 con pronóstico muy grave al hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, y el motorista, evacuado grave a otro hospital por Samur-Protección Civil. El ocupante de la motocicleta implicada en el accidente es un agente de la Policía Municipal de 54 años perteneciente a la comisaría de Puente de Vallecas, pero iba el domingo a cubrir la vigilancia del Rastro del Centro de Madrid, han indicado a Europa Press fuentes policiales.

Al lugar acudieron efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que rescataron el cuerpo de las víctimas y fallecidos del interior de los turismos, indicó a Europa Press un portavoz de Emergencias 112. En el siniestro también han colaborado efectivos del SAMER de Las Rozas y agentes de la Policía Local de las Rozas, Policía Municipal de Madrid y de la Guardia Civil de Tráfico, que investiga las causas del accidente. Así, están revisando las cámaras de seguridad, que han detectado que el coche circuló en sentido contrario entre tres y cuatro kilómetros, no más. Entre ellas, los amigos del conductor 'kamizake', español de 25 años, aseguran que había estado divirtiéndose en las fiestas de Pozuelo de Alcorcón y que volvía a su casa, en el municipio de la Sierra, y que se equivocó de entrada a la A-6. Antes había dejado a un amigo junto a su vivienda. De momento, no le han hecho pruebas al cadáver del joven para determinar si conducía en estado ebrio o con otras sustancias. Y, cuando se recupere su copiloto en el hospital, los agentes le interrogarán para saber qué ocurrió. También analizarán las llamadas que recibió el 112 alertando del vehículo 'kamikaze' por la autovía A-6 a esas horas de la madrugada del domingo, en la que no había mucha circulación.