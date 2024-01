El Universidad de Oviedo, un aviso para el Hotel 4Postes

No le gustó a Evaristo Pérez lo que vio de los suyos ante el Universidad de Oviedo.«No estoy contento con el partido».Era su primera valoración sobre el mismo parqué del CUMCarlos Sastre.Se ganó el partido –«lo único positivo que podemos sacar.Era una prioridad»– pero poco más. Porque la imagen del equipo ante el penúltimo clasificado no era lo que esperaba el técnico palentino. Ni él ni nadie, empezando por una grada desde la que se escuchó, en más de una ocasión, aquello de «despierta ya» cuando veían a los suyos a remolque del Universidad de Oviedo, que por momentos pensó y creyó que podrían dar la campanada en el CUMCarlos Sastre.Les dio alas a pensarlo el propio Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar, que recibió un serio aviso.

Temía Evaristo Pérez lo que se podía encontrar en una noche así. «Se lo había dicho antes del partido.Nos tenía más miedo a nosotros que a ellos, porque éramos superiores pero había que demostrarlo». No es una bravuconada. Es una realidad. «No soy un entrenador tremendista. No puedo vender una moto que no es. Oviedo es lo que es.Puedo ponerlo por las nubes pero... No es mi estilo. La realidad es la que es. Están donde están porque son lo que son, pero todo eso hay que demostrarlo en la pista».Y si los ovetenses demostraron su capacidad de competición, quedó muy lejos la que enseñaron los verderones al menos en los primeros minutos. «Ha estado muy lejos de lo que quería. No podemos esperar al tercer cuarto para ponernos el mono de trabajo».

Por suerte se ganó.Era lo primordial, pero cuidado. «Espero que sepamos reaccionar. A partir de ahora vamos a tener muchos partidos importantes donde nos vamos a jugar mucho. Si te quedas únicamente en la lectura de que lo hemos sacado adelante, malo». Que un árbol no impida ver el bosque.