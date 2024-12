Las fuentes de boca de los campos de Sancti Spíritu (unas de las pocas de estas características que funcionan en la ciudad) no dejaron de manar agua durante toda la jornada del sábado, pero no parece que sea un momento muy apropiado para desperdiciar agua, cuando no abunda. Fuentes que, por otra parte, cuando llega esta época del año suelen tener problemas con las congelaciones por las bajas temperaturas que se registran. Pero si lo que se quiere evitar es que eso suceda, al menos que el agua no salpique fuera, porque como se congelen los alrededores, puede ser peor el remedio.