Embajador de la Marca España en Bulgaria

El jamón ibérico y otros productos estrella de la gastronomía española brillaron en la II Spanish Fashion Night (SFN) de Bulgaria, de la mano del abulense Florencio Sanchidrián y el turoperador BeGreat Service. Embajador Mundial del Jamón Ibérico, único cortador Marca España oficial, Florencio Sanchidrián presentó «nuestro producto más internacional» durante los desfiles de Agatha Ruiz de la Prada celebrados en el Hotel Hilton de Sofía y en la villa con balneario de Tyulenovo, en la costa norte del Mar Negro. Entre otras propuestas, el maestro arrocero valenciano Ximo Sáez sirvió recién hecha su «paella ibérica con ADN mediterráneo».

Quesos manchegos, embutidos y vinos de Madrid completaron una selección gourmet «como anticipo de nuestra nueva línea de turismo gastronómico de lujo y enoturismo entre España y Bulgaria», apuntó Martina Kronlund, directora de BeGreat Service, organizador de la SFN en colaboración con el Ministerio de Turismo de Bulgaria. Entre otras personalidades, asistieron la Ministra de Turismo Zaritsa Dinkova; Miguel Alonso Berrio, Embajador en España en Bulgaria; y Nedelina Nedelcheva, Queen Rose 2024.

«España vuelve a estar de moda en Bulgaria porque el turismo no deja de crecer año tras año», destacaba Zaritsa Dinkova. 104.824 turistas búlgaros visitaron nuestro país en 2023, un 22% más respecto a los 81.859 de 2022, y un 4.357% más sobre los apenas 2.400 de 2021. Entonces la pandemia había interrumpido el pico de 193.700 visitantes de 2019, cuando España era el 7º país más visitado por los búlgaros. «A los turistas de Europa del Este les encanta nuestro jamón ibérico», subrayó Florencio Sanchidrián mientras los invitados hacían cola para degustar una loncha recién cortada de una pata de bellota 100% ibérico etiqueta negra de Jabugo, añada 2021, del fabricante Montesierra. La comunidad búlgara ya es la segunda de Europa del Este más presente en nuestro país, con 118.000 residentes censados en el Padrón Municipal de 2022.

Ximo Sáez preparó su versión ibérica de la paella, uno de los platos españoles más populares, con arroz Tartana de la DO Valencia y gamba blanca, enriquecida con la untuosidad del jamón de bellota. También se degustaron seis variedades de Quesos El Valle de Almodóvar de Ciudad Real, entre ellos de oveja trufado y oveja al ajo negro; jamones y cañas de lomo ibéricos de Guijuelo, además de una cuidada selección de la D.O. Vinos de Madrid de las bodegas Enate (Somontano, Merlot y 234), Las Moradas de San Martín (Senda y Albillo Real) y Laus (rosado y crianza).

37% más de españoles. Como muestra de las rutas de enoturismo de BeGreat Service en Bulgaria, se visitaron los viñedos del complejo enológico Starosel, que conserva los estilos de las antiguas bodegas tracias, donde se cataron sus variedades de blanco, rosado y tinto.

El turismo español en Bulgaria también crece año tras año, en concreto un 37% de 2022 a 2023, pasando de 30.012 visitantes a 47.091. «El turismo gastronómico y el enoturismo vienen a reforzar unas ya de por sí excelentes relaciones comerciales», añadía Martina Kronlund. Las exportaciones e importaciones entre Bulgaria y España aumentaron un 40% en 2022, según datos de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Vestidas con alegres y coloridos diseños, las modelos búlgaras probaron entusiasmadas las lonchas de jamón ibérico de la mano de Florencio Sanchidrián, que ha cortado para los Papas Juan Pablo II y Benedicto XVI y el expresidente de EE.UU Barack Obama. Una imagen significativa de que «nuestro jamón ibérico no conoce fronteras», subrayaba Florencio Sanchidrián. Mas de 60 modelos desfilaron con dos colecciones emblemáticas de Agatha Ruíz de la Prada, seleccionadas por la empresaria madrileña con objeto de dar a conocer su estilo. «Cuando desfilas en un país como Bulgaria no se trata de enseñar tu último traje, si no de que el público se lleve una idea de lo que eres», apuntaba mientras daba a probar jamón ibérico a las personalidades asistentes, «encantada de repetir» en Bulgaria tras el éxito de la anterior edición.

Por su parte, Florencio Sanchidrián insistió en «el potencial de Bulgaria» como mercado emergente para los ibéricos españoles, «que gustan en todo el mundo por su calidad». «Muchas grandes marcas ya quieren empezar a distribuir aquí», añadió. Actualmente, el 80% de las exportaciones de jamón ibérico se quedan en la Unión Europea. Francia es el principal destino, seguida de Alemania, Reino Unido, Bélgica, Holanda y Suecia.

«El jamón ibérico debe seguir buscando nuevos mercados internacionales como producto gourmet, ya que está a la misma altura que la trufa y el caviar», concluía Florencio Sanchidrián. China, México y EEUU pujan con fuerza desde los últimos años. ¿Ha llegado el turno de Europa del Este?