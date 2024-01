Las Jornadas de Filosofía que desde hace varios años organiza el Ayuntamiento de Ávila y tienen como coordinador y ponente al profesor abulense Manuel Paz Marcos vuelven a su cita habitual de principios de año, con tres nuevas ponencias-diálogo que en esta edición girarán en torno al asunto 'Recordemos: ¿qué es y qué no es filosofía?'

Este foro de reflexión se abre el próximo lunes, a las 20,00 horas en el Episcopio, y continuará los dos lunes siguientes, a la misma hora y en el mismo espacio, con charlas llenas de diálogo que, respectivamente, llevarán por título 'Cuestiones sobre el lenguaje para evitar equívocos' (día 15), 'Lo que no es Filosofía convenciones, ideologías, lo irracional…' (día 22) y 'Características principales de las explicaciones racionales: la crítica como factor fundamental' (día 29).

Manuel Paz explicó a Diario de Ávila que lo pretende en estas jornadas, igual que ha hecho en anteriores ediciones, es «crear un espacio de diálogo filosófico, el cual requiere unos requisitos que no se dan en otros tipos de diálogos», entre los cuales destacan como fundamentales «atenerse a los hechos que se están analizando (universo del discurso), construir una explicación sobre ello que permita interpretarlos y sacar consecuencias, y mantener la actitud crítica tanto respecto a las propuestas ajenas como a las propuestas propias».

«Ninguno de estos tres requisitos es fácil de conseguir», añade, «pero eso no significa que no haya que estar intentando su logro permanentemente. Las explicaciones del 'logos' es lo que pretendieron desde la antigüedad frente a otras formas de explicación que no se basaban en el 'logos' sino en el mito, el parecer, la tradición, el lenguaje sin control, etc. En este etcétera hay que incluir todas las expresiones que los griegos excluían del 'logos'».

Para conseguir ese objetivo, «de alguna manera no queda más remedio que adentrarse en un análisis del lenguaje que se usa en Filosofía y compararlo con otras formas de comunicación lingüística».

'Logos', razona el profesor Manuel Paz, «no es cualquier palabra o expresión (aunque estas sean las formas más habituales de traducirlo), sino una palabra o expresión sometida a un cierto control, a una cierta medida, a un significado con el que hay que tener cuidado. El mito, el lenguaje político y otras maneras de expresarse carecían de todo esto y podían exagerar, variar y manipular su significado hasta extremos casi sin límites. Pero esto hacía imposible que así se llegara a lo que los griegos llamaban la verdad, 'aletheia', como desvelamiento (los griegos tenían otras palabras para lo verdadero, pero quedaban fuera del lenguaje filosófico). A este tipo de explicaciones basadas en el 'logos' fue a lo que desde Pitágoras (según la tradición) llamaron Filosofía».

tres jornadas. En la jornada inaugural hablará Manuel Paz de como hoy día el lenguaje tiene a estar «cargado de connotaciones o de sentimentalismos particulares y por eso el lenguaje filosófico está en peligro; tiene demasiados enemigos y por eso es preciso echar una mirada hacia las primeras jornadas de filosofía dadas en Ávila hace años, y recuperar un poco de lo entonces logrado».

La segunda jornada, siguió, «quiero dedicarla a las amenazas que acechan hoy día al pensamiento racional, partiendo de que cada vez se da un mayor desinterés por la verdad, como si esta no importara».

La tercera sesión , acabó adelantando la esencia de sus ponencias, «pretendo dedicarla a una recuperación del pensamiento racional, recuperando los marcos de la racionalidad: hechos, explicación e interpretación de ellos»