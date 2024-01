Noviembre no fue bueno para el turismo rural en nuestra provincia. Los 8.625 viajeros que según el Instituto Nacional de Estadística pernoctaron en 16.892 ocasiones en los establecimientos abulenses así lo atestiguan. Cierto es que son más visitantes que el año pasado (8.139), concretamente un 6% más pero al final lo que cuenta, que son las estancias se han reducido en nada menos que un 9%. En resumen son 486 viajeros más, pero 1.674 pernoctaciones menos que las 18.566 del mismo mes de 2023.

Es el penúltimo mes de un año que, todo hace indicar, no va a acabar en positivo con respecto al año anterior. Y es que si ya en octubre acumulábamos pérdidas ahora, sumando noviembre éstas siguen ahí. Hablamos de que, en estos once meses, hasta los establecimientos rurales abulenses habrían llegado 113.351 viajeros que sumaron 284.176 pernoctaciones, pues bien son 3.119 viajeros menos que en el mismo periodo del año pasado y 22.464 pernoctaciones menos. En términos porcentuales acumulamos pérdidas del 2,7% de los viajeros y del 7,32% de las pernoctaciones de 2022, ya que por aquel entonces nos visitaban 116.470 viajeros que hicieron 306.640 noches. Con estos datos y a pesar de no ser muy halagüeños sí hay que decir que Ávila sigue estando en el top ten del ránking nacional de turismo rural. En este mes de noviembre ha sido séptima tanto en viajeros como en pernoctaciones.En estas últimas se ha visto superada por Gerona (29.923), Málaga (28.458), Santa Cruz de Tenerife (27.860), Cáceres (23.045), Barcelona (22.587) y Burgos (17.962). Por cierto que no es la primera vez que otra provincia de Castilla y León nos adelanta, pero desde luego que no era lo habitual.

Respecto a los viajeros son otras seis provincias las que llevan la delantera, nuevamente Gerona,Barcelona, Cáceres, Segovia, Málaga y Burgos.En este caso son dos provincias de nuestra región las que registran mejores datos que Ávila.

Hemos hecho balance interanual con un noviembre que no fue bueno en 2023 respecto al 2022. También el acumulado del año comparando las cifras con el anterior está siendo peor en viajeros y pernoctaciones, pero ¿Qué ocurre respecto al año previo a la crisis del coronavirus, el 2019? Pues que en viajeros perdemos incluso más que respecto a 2022. Casi 8.000 (-6,58% respecto a los 121.341 de 2019); ahora bien, las pérdidas en pernoctaciones se matizan ya que entonces no llegaban a las 300.000 y sobre aquellas perdemos 15.000, un 5% en números redondos.

La situación actual en cuanto a la oferta pasa porque en noviembre de 2023 había abiertos en la provincia 719 establecimientos, que son menos que los 735 de 2022. Sin embargo las plazas en el último mes de noviembre superan en número a las del año anterior: son 5.914 frente a 5.765. Ahora bien más plazas y menos pernoctaciones hacen que se resienta la ocupación por plaza, por fin de semana y por habitación. 9,5% por plaza, 29,64% en fin de semana y 12% de 2023 frente al 10,72, el 32,21 y el 14,27% de 2022.

De ahí que no sea raro otro de los malos datos interanuales que deja noviembre y que pasa por la pérdida de empleo: de 953 trabajadores bajamos a 916, 37 puestos de trabajo que se quedan en el tintero con el drama que eso conlleva.

Analicemos un dato más: las pernoctaciones extranjeras. En este sentido y sin ser la panacea hay que destacar el incremento en el acumulado del año 2023. En los once meses que tiene cuantificados el INE llegaron a Ávila 3.938 viajeros de fuera de España que pernoctaron en 14.703 ocasiones. Son un 36% y un 30,7% más respectivamente que el año anterior (cuando eran 2.895 los viajeros y 11,251 las pernoctaciones). Aún así decimos que no es la panacea porque siguen siendo muy escasos respecto al total de turistas ya que apenas acumulan el 3,5% de los viajeros de 2023 en Ávila y el 5,2% de las pernoctaciones. Y es que clarisimamente los turistas nacionales son los que nutren nuestras casas rurales con el 96,5% de los viajeros y el 94,8% de las estancias.

Es de lo poco en positivo que se puede destacar porque viajero nacional hemos perdido 4.161 a lo largo de estos 11 meses (el -3,66%) y casi 26.000 de sus estancias, el -8,77 menos tenemos ahora. Así pues un dato que valorar. Porcentualmente además las pernoctaciones extranjeras son ahora más que en 2019 cuanto simbolizaron el 4,9% al sumar 14.469.