CEOE alerta ante la proliferación de intentos de estafa

Los servicios jurídicos de la Confederación Abulense de Empresarios (CEOE Ávila) han recibido en las últimas semanas varias consultas de empresarios que han sido víctimas de intentos de estafa a través de falsos correos y SMS que suplantan la identidad de la Agencia Tributaria. Ante esta situación, CEOE Ávila recomienda no abrir los enlaces adjuntos en estos mensajes, no facilitar datos ni abonar los pagos que se reclaman fraudulentamente por estas vías y denunciar los hechos.

En un comunicado de prensa, CEOE Ávila recuerda que la Agencia Tributaria insiste en que nunca solicita por correo electrónico o SMS información confidencial, económica o personal, números de cuenta ni números de tarjeta de los contribuyentes ni adjunta anexos con información de facturas u otros tipos de datos.

Tanto Hacienda como Incibe han alertado de una campaña de envío de mensajes de texto fraudulentos, en los que se informa al usuario de que la Agencia Tributaria ha ordenado el pago de un importe determinado en concepto de una supuesta devolución del IRPF de la renta del año 2023. También se ha alertado de un mensaje que utiliza como pretexto el pago del Impuesto de Sociedades.

El mensaje contiene un enlace a una web fraudulenta que suplanta la identidad de la Agencia Tributaria, con el pretexto de que el usuario acceda para que obtenga más información. El objetivo de los delincuentes es robar a la víctima datos personales o bancarios, ya sea remitiéndole a una página web falsa que suplanta a la de la Agencia Tributaria o haciéndole descargar ficheros con virus.

Desde CEOE Ávila se insiste en no atender estos mensajes o correos, no abrir mensajes de usuarios desconocidos o que no se hayan solicitado, eliminándolos directamente. No contestar en ningún caso a estos mensajes y precaución al seguir enlaces en correos extraños o descargas ficheros adjuntos, aunque sean de contactos conocidos, son también consejos de seguridad importantes.

De esta manera, la confederación empresarial se suma a las recomendaciones que realizan tanto la AEAT como las fuerzas de seguridad y el Instituto de Ciberseguridad (INCIBE) ante casos de phishing y smishing y difunde los consejos de seguridad que deben adoptar pymes y empresas para evitar ser víctimas de este tipo de fraudes, que están proliferando coincidiendo con las campañas de la Renta y del Impuesto de Sociedades.