Doble objetivo tras una doble derrota

Reencontrarse con la victoria, recuperar sensaciones. Doble objetivo el que persigue este sábado el Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar después de dos derrotas consecutivas, cada una de ellas con un contexto diferente, pero ambas dolorosas si se juntan en el calendario. Ante el Círculo GijónBaloncesto, aunque abultada (74-112) en el luminoso, se pudo entender. Ante el IneltrónSanto Domingo Betanzos, un equipo que se había dejado por el camino seis derrotas en siete partidos, cuesta más contextualizarla en el hándicap del desplazamiento, esa especie de 'cajón desastre' donde puede meterse todo para no ver nada.No es el caso en un Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar que asume lo que dejaron de hacer para no hacerlo este sábado ante el CalvoBasket Xiria, un equipo que no sabe ganar en su casa pero que ha sabido sumar en las canchas del Solgaleo Bosco Salesianos o en la pista del Recoletas Salud Carbajosa. «Queremos reencontrarnos con la victoria, con nuestro juego, volver a tener buenas sensaciones y que se vea sobre la pista el trabajo que estamos haciendo durante la semana» marcaba Nicolás Álvarez, segundo entrenador del Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar, ante el compromiso de este sábado.

«La temporada no se nos va en estas dos derrotas» matiza ante todo Nico Álvarez tras la dinámica del equipo. Es clave recuperar el tono y el aspecto defensivo del equipo. «Es el punto de mejora que tenemos». Lo asume el cuerpo técnico y lo dicen los números, especialmente después de un duelo en Betanzos donde los gallegos metieron a los verderones 63 puntos al descanso. Se fijan en le partido ante Chantada, la mejor versión hasta la fecha de los verderones. «Fue un partido donde pudimos aplicar el plan muy bien y nos encontramos en facetas del juego que en los partidos siguientes no nos conseguimos encontrar». Delante tendrán un Calvo Basket Xiria «capaz de jugar bien al baloncesto, completo, que busca imponer su juego a toda la pista.Creo que será un partido atractivo de ver para la afición, que espero que nos acompañen y nos ayuden».

«Ha sido difícil estar fueray no poder aportar»

Sea cual sea su actuación este sábado, será Eugenio Zustevich uno de los protagonistas del partido ante el Calvo Basket Xiria.Llegó el momento del debut del base argentino, que apenas llegó al Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar cayó lesionado. «Han sido meses duros» reconocía el propio jugador, que quiso agradecer el trato del club en estos meses. «Me han ayudado en todo y eso me ha dado mucha tranquilidad».Un apoyo que quiere devolver sobre la cancha a partir de ahora. No estará este sábado «al cien por cien» pero reconoce que se encuentra «bien y con muchas ganas». Han sido semanas siguiendo y apoyando a los suyos desde fuera, desde el banquillo, y ya quiere hacerlo desde el parqué. «Mi rol en el equipo es importante y creo que les puedo dar lo que ahora falta, organización en ataque y en defensa. Para mi ha sido difícil estar fuera».