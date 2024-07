La Diputación Provincial de Ávila celebró este lunes el Pleno correspondiente al mes de julio y el último de este curso político antes de septiembre. Una sesión plenaria en la que entre otros asuntos más de trámite se aprobó el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Interno del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación Provincial de Ávila, documento que salió adelante con el apoyo de todos los grupos políticos a excepción de Por Ávila, cuyos diputados votaron en contra al entender, explicó Óscar Jiménez, que no recoge cuestiones importantes como las características ni dotaciones mínimas para cada parque a pesar de que el texto «se compromete» a una dotación igualitaria en todos los parques para poder prestar atención las 24 horas. Y aunque es cierto que el reglamento no entra en detalle sobre esos asuntos, que ahora se tendrán que acordar en una negociación colectiva, durante esta sesión plenaria Carlos García, el presidente de la Diputación, ya adelantó que todos los parques comarcales de la provincia estarán dotados con 18 bomberos profesionales más los correspondientes puestos de mando.

«Han perdido una ocasión de oro para que este compromiso quedara plasmado en un documento oficial», lamentó el portavoz provincial de Por Ávila que en el texto aprobado este lunes también echó en falta que no se entre en detalle acerca del sistema de respuesta integrada entre los distintos parques, a la vez que mostró su malestar porque las aportaciones realizadas por su grupo no se hayan tenido en cuenta a la hora de redactar este reglamento. «En nuestro caso no hemos celebrado ninguna reunión y nadie nos ha citado para negociar nada, y ni siquiera se han incluido en el texto nuestras propuestas», aseguró Jiménez entre cuyas aportaciones estaban las de definir las funciones de los bomberos de cara a coordinar su actuación con las del resto de brigadas del dispositivo y más allá del entorno periurbano. «Es un reglamento genérico y tan escaso que deja fuera cualquier asunto comprometido como asuntos de personal», lamentó Jiménez.

También criticó el portavoz provincial de Por Ávila que en la mesa de negociación a su grupo se le entregara un texto que modificaba en «mucho» el documento entregado en un primer momento y que por ese motivo este partido se abstuvo de votar ya que al no conocer el texto «no pudimos valorar lo que suponían esas modificaciones del reglamento». «Quien votó a favor es porque ya conocía este nuevo documento, pero nosotros no», aseguró durante el Pleno el de XAV para justificar el voto en contra de su grupo a un reglamento que «descafeinado e incompleto, que tendrá que ser modificado y que no ha sido pactado ni dialogado con todos los agentes y grupos políticos, aunque digan lo contrario».

En este sentido, el presidente de la Diputación reprochó a XAV «los intentos de crear crispación y división» en algunas comarcas al afirmar que los parques serían diferentes, asegurando que «son todos exactamente iguales:cuatro de ellos de nueva construcción y un edificio rehabilitado para la prestación del servicio».

Sí contó este reglamento con el voto favorable del grupo provincial del PSOE, recordando el socialista José Raúl Blanco que el mismo es fruto de un «trabajo concienzudo, serio y riguroso» que tiene «el único objetivo de dotar a la provincia de Ávila de un servicio del siglo XXI». Es más, el diputado socialista recordó que con este fin su grupo ha realizando «multitud de enmiendas» al documento, todas ellas incorporadas al texto definitivo. «Desde este grupo somos plenamente conscientes del enorme trabajo que hemos de afrontar desde este momento y hasta la plena implementación del servicio», dijo antes de recordar que los socialistas han propuesto, y así se ha aceptado en las diferentes mesas de negociación y comisiones, la creación de forma «urgente» de una comisión para el desarrollo de este reglamento que se encargue del «seguimiento y puesta en práctica de todos los aspectos relacionados con el mismo» y de cuestiones como procesos selectivos, equipamiento de parques, financiación del servicio o puesta en marcha de los mismos.