Oficialmente el periodo de rebajas comienza este lunes, pero llevamos ya días viendo carteles y recibiendo correos de forma masiva e incluso mensajes en el móvil con diferentes promociones y descuentos y con las tiendas preparándose para cambiar las etiquetas de los productos en stock. Se trata de ir abriendo hueco a la 'Nueva Temporada' a medida que venden el género de la anterior a precios que son, desde luego, mucho más atractivos para un comprador que cada vez mira más lo que gasta. Ésa es la realidad, pero algo hay en el subconsciente de las personas a las que les gusta comprar que cuando llega la vuelta a la normalidad tras los Reyes se desata su pasión por las compras y claro, a ello animan y mucho los carteles de Rebajas. Ávila además pudo adelantarse este día 7 de enero un tanto al inicio oficial de este esperado periodo y dar rienda suelta a ese buscar gangas no en vano el Centro Comercial El Bulevar tenía abiertas sus puertas y ya instaurados en muchos lugares descuentos que además vienen muy bien justo después de Reyes. Y es que tal y como pudimos comprobar y nos confirmaban los dependientes de las tiendas «son muchos los que cambian los regalos» ya fuera porque no han sido de su agrado o sencillamente porque no se ha acertado con la talla. La cuestión era no dejar morir sin usar la prenda en el armario (o la colonia o los zapatos o los juguetes...).

Primera toma de contacto con las esperadas rebajas - Foto: Isabel García Muchos eran los que hacían cola con ese regalo en la bolsa y tique en mano para dirigirse a los profesionales con aquello de «Es que me han regalado (tal cosa) y quería cambiarlo». Preguntamos mientras esperamos nuestro turno (sí, también picamos aprovechando los buenos precios) a la señora que está delante de nosotros y ¡oh, sorpresa! Elena Rodríguez no venía precisamente a las rebajas: «Es que justo se me ha roto el microondas pero ya que he venido, se ha venido la niña y bueno, hemos comprado un pantalón». Otra chica a la que preguntamos se vio chafada el día anterior porque «justo cuando ya tenía hecho el pedido on line para ir a pagar me lo quitaron no sé por qué de la cesta, total, que me he venido a dar una vuelta a Carrefour y al final me he comprado un pantalón en Leño».En otras tiendas afirman que han tenido más jaleo los días previos que ahora, pero claro hay que tener en cuenta que eran los primeros compases de unas rebajas que irán a más con el paso de las semanas y que este mismo lunes se extenderán por todas las tiendas de la capital y entonces habrá más lugares entre los que elegir y mejores precios a medida que pasen los días. Hablamos con otra mujer que está haciendo cola, pero que se da media vuelta dejando lo elegido ¿Por qué? «Puff, la cola no avanza y llevo cuarto de hora en el mismo sitio, además del jersey que iba a comprar hay modelos y tallas de sobra, y también otra tienda en el centro de la misma marca así que... Daré un paseo y aprovecharé un momento menos concurrido». En fin, tampoco sería tan necesario.