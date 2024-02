Ante el líder, el Hotel 4Postes quiere estar preparado

Llega el líder del Grupo AB de la Liga EBA al CUMCarlos Sastre, la CulturalDeportiva Leonesa, uno de esos equipos con la vitola de 'intratables'. Sólo una derrota hasta la fecha, la que le infligió el Xoborg La Antigua CBTormes, segundo clasificado y siguiente en la lista de un Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar que atraviesa ese momento del calendario en el que debe verse las caras con los de arriba mientras observa qué hacen los de abajo. A una victoria o una derrota de distancia, según se quiera ver el vaso, medio lleno o medio vacío, pululan el Solgaleo Bosco Salesianos, Estudiantes Lugo Río de Galicia o Traumacor Culleredo, equipo que marca el peligroso margen entre la permanencia o el descenso en una clasificación que condena a los cuatro últimos a la Primera Nacional. Cuidado.

«Nos quedan ocho partidos de liga y aún no hay ningún equipo que haya cumplido objetivos».No lo tienen hecho los leoneses, que tienen demasiado cerca al CBTormes, pero tampoco lo tiene hecho un Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar con «tarea pendiente». Porque los verderones están en su particular «pelea». Hay «muchos intereses» que deben aclararse en esta recta final. «Nuestra situación nos hace estar muy expectantes teniendo en cuenta que debemos salir a disputar cada partido con independencia de quién sea nuestro rival».

Son líderes los leones por su plantilla, que sigue sumando efectivos pensando en la pelea por el ascenso; su estilo de juego –si te agarran a campo abierto estás perdido– sobre el parqué y unos números que le sitúan como los que más puntos meten y el segundo –el primero es Chantada– que menos recibe. Ante un rival así «debemos ser competitivos, estar dentro del partido y plantar cara a todo un líder como es la Leonesa» marca Evaristo Pérez. «Tenemos que ser competitivos» porque sabe el técnico palentino que tendrán sus opciones. «Me gusta hablar de probabilidades. Si me enfrentase cien veces a líder, al menos una vez le ganaría, pues debo estar preparado por si surge esa oportunidad» comenta. Y quiere que los suyos estén preparados ante su afición.

«Nuestra puesta en escena tiene que ser más dura»

El último encuentro ante el Círculo Gijón Baloncesto debe servir al Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar para este sábado. «Nos debe indicar el camino que debemos seguir. Si quitamos el primer cuarto, en los tres siguientes fuimos un equipo muy competitivo, muy correoso que supo hacer muy bien las cosas en cuanto a baloncesto se refiere. Tenemos la tarea pendiente de nuestra puesta en escena, que sea más dura, agresiva y concentrada de lo que está siendo últimamente. Remar contracorriente y tener que hacer sobreesfuerzos importantes no es lo mismo ante un equipo de abajo que ante los líderes».