'Yo acompaño' asistirá en el hospital a personas vulnerables

Que ninguna persona vulnerable tenga que acudir a una consulta o realizar una gestión médica sola. Éste es, a grandes rasgos, el principal objetivo del programa 'Yo acompaño', desarrollado por la Junta de Castilla y León de la manos de no pocos profesionales sanitarios y del ámbito social de Ávila.

El centro de Salud de Muñana se convertía este viernes en el lugar elegido para la presentación de una iniciativa que se pondrá en marcha el lunes 19 y que ha sido diseñada por cuatro profesionales del Atención Primaria del área de Salud de Ávila, donde se llevará a cabo: las trabajadoras sociales María Teresa del Pozo y Sonsoles Sáez y las enfermeras especialistas en Enfermería Familiar y comunitaria Zahara Urién y Cristina Fradejas.

Ellas han sido, pues, las responsables de dar forma a un programa que, como decíamos, busca acompañar a aquellas personas del Área de Salud de Ávila que se encuentren en situación de vulnerabilidad, que no tengan quién les acompañe o que vivan solas y que necesiten ser asistidos o guiados a la hora de realizar gestiones médicas, pruebas diagnósticas o cualquier otro proceso que tengan que llevar a cabo en el Complejo Asistencial de Ávila, ya sea en el Hospital de Nuestra Señora de Sonsoles o en el Hospital Provincial.

Zahara Urién era la encargada de explicar el funcionamiento de 'Te acompaño'. «La valoración se va a hacer a través de Atención Primaria. Llegará a través de la enfermera, del médico de familia o del trabajador social», comenzaba a explicar.Así, serán estos los que se pongan en contacto con la enfemera de Continuidad Asistencial del Complejo Asistencial.

A partir de ahí se entrará en contacto con las asociaciones implicadas (AECC,Faema y Unión Democrática de Pensionistas de Ávila) a través de sus voluntarios y se gestionará el encuentro entre los pacientes y esos voluntarios, que les esperarán en un punto de encuentro indicado para ello y que estarán perfectamente localizados, con un chaleco y unas tarjetas.

«Veremos cómo ha ido con una encuesta de satisfacción por ambas partes», apuntaba la enfermera, que aclaraba también que si por cualquier motivo el paciente se quedase ingresado tras la consulta o gestión médica, el voluntario deberá comunicarlo a la asociación y a la enfermera de Continuidad Asistencial.

Preguntada sobre cuántos voluntarios van a prestar el servicio, Urién respondía que la cifra no se conoce todavía al no saber cuántos serán necesarios. «Ojalá no fuera ninguno», decía. «Pero tanto Faema, como la AECC y la Unión Democrática de Pensionistas, desde el principio han estado encantados con el proyecto», apuntaba.

En este sentido, Cristina Fradejas hablaba de cómo el programa «tiene por objeto la colaboración social activa de las asociaciones que prestan de manera voluntaria y altruista a sus voluntarios para que dentro del Complejo Asistencial acompañen a los usuarios».

Y descubría también cómo por la falta de ese acompañamiento que ahora va a prestarse, «se perdían consultas». De ahí la necesidad del programa y la de contar con personas voluntarias para ponerlo en práctica.

«Es un proyecto que puede ayudar a muchas personas en estado de vulnerabilidad o que vivan solas y que necesiten ese apoyo para realizar esas gestiones dentro delComplejo Asistencial, que es un entorno hostil y que desconocen», apuntaba Urién.

A la presentación del programa asistía también el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Francisco Hernández Herrero, que destacaba que el programa se presentó en su día en las I Jornadas Regionales de Humanización celebradas en Zamora, donde recibió el segundo premio.

«Combina la abnegación y la entrega de nuestros profesionales con el altruismo de determinadas entidades: la AECC, Faema y la Unión Democrática de Pensionistas», aplaudía Hernández Herrero, que definía 'Yo acompaño' como «un programa absolutamente innovador que seguro que va a tener mucho éxito y que se basa en la generosidad enorme de las personas y profesionales» y que está en sintonía con la «sanidad del siglo XXI.De tener en el centro de nuestra acción administrativa a la persona, al paciente»

Por su parte, la gerente de Asistencia Sanitaria y directora de Atención Primaria, Isabel Martiño, incidía en que el programa «se enmarca dentro del Plan Persona», un plan «muy ambicioso con diferentes proyectos que vamos haciendo cada año y que se centra en humanizar la asistencia sanitaria, no sólo a nivel del paciente.También de los profesionales, de los acompañantes y de todo el entorno».