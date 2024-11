Fundación Ávila y Kerbest levantan expectación en AR-PA

'El hombre tumbado', de Antonio López, y 'La Menina' de Manolo Valdés, dos esculturas que habitualmente se encuentran expuestas en el patio del Palacio Los Serrano, se han trasladado hasta la Feria de Muestras de Valladolid con motivo de la inauguración de la Feria AR-PA de Turismo Cultural. Dos obras de arte que levantaron una gran expectación entre los visitantes al stand preparado por Fundación Ávila y la Fundación Kerbest para la ocasión. Con ellas, se espera mostrar 'lo que no se ve' dentro del trabajo que ambas entidades realizan en materia de cultura y patrimonio.

Esta estrategia ha llamado la atención, entre otros, del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que visitó el expositor de Fundación Ávila y Fundación Kerbest acompañado del presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, y de varios diputados provinciales y ha podido abordar el trabajo de ambas fundaciones de la mano del director de Fundación Ávila, Carlos Carrera, y el presidente de Fundación Kerbest, Alberto Pascual.

'Lo que no se ve' hace referencia al trabajo de Antonio López, cuya obra no suele mostrar su parte trasera que, sin embargo, está trabajada con la misma profundidad y detalle que las zonas visibles. Es por ello que 'Lo que no se ve' es el lema elegido para visualizar el cuidado con el que ambas fundaciones trabajan todos y cada uno de los proyectos en los que están implicados, como expresión del compromiso de con su responsabilidad social y el propósito de desarrollo sostenible, la innovación, la investigación, la educación, la formación, el emprendimiento y la acción social.

Fundación Ávila y Fundación Kerbest abordan la democratización de la cultura y presentan los espacios del Palacio Los Serrano y el espacio natural Laguna del Oso, así como los proyectos que se desarrollan en ellos en el marco del desarrollo del patrimonio cultural y natural.Así, ayer ambas fundaciones abrieron su participación en la feria ofreciendo su proyecto de democratización de la cultura, en el que Fundación Ávila y Fundación Kerbest buscan la accesibilidad al patrimonio cultural y natural de la región para todas las personas sin importar su edad, género, nivel socioeconómico o ubicación geográfica.

Hoy, a partir de las 12,00 horas, Fundación Ávila realizará una presentación del espacio del Palacio Los Serrano y a las 12,30 horas será Fundación Kerbest la que presente el espacio natural Laguna del Oso para, a continuación, ofrecer una visión conjunta de ambas entidades sobre el papel del patrimonio natural y el patrimonio cultural en el codesarrollo territorial. Cerrarán la jornada sabatina a las 17,00 horas con una ponencia en la que se aborda el aprovechamiento de nuevos segmentos del mercado turístico, como el astroturismo, con el proyecto de planetario que saldrá de la unión de la iniciativa Skylab con el espacio Laguna del Oso. Además, mañana será el truno del patrimonio. Fundación Kerbest hablará del patrimonio inmaterial a través de su escuela de pastores y tradiciones, mientras que Fundación Ávila expondrá el proyecto ItinerArte como camino para la protección y promoción del patrimonio artístico.