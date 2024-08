Una moción de censura dará la Alcaldía a Guisando Avanza

Un año y tres meses después de las elecciones municipales, la Alcaldía de Guisando cambiará de manos tras la presentación de una moción de censura contra el actual regidor, el socialista José Miguel Blázquez Mateos, presentada por la formación independiente Guisando Avanza con el apoyo de Por Ávila.

En los comicios del 28 de mayo de 2023, Guisando Avanza fue la más votada, con tres concejales, frente a dos del PP, uno de Por Ávila y uno del PSOE, pero un pacto entre PP y PSOE, con el apoyo de Por Ávila, permitió a Blázquez llegar a la Alcaldía durante los dos primeros años de la legislatura, mientras que los populares le relevarían al frente del Ayuntamiento en la segunda parte del mandato.

La moción de censura, que llevará a la Alcaldía a la cabeza de lista de la formación independiente Concepción Sabina Guaylupo con el apoyo del edil de Por Ávila, José María Garro Carvajal, se escenificará este viernes en un Pleno extraordinario que dará comienzo a las 12 de la mañana.

Garro fue cesado como concejal de Medio Ambiente el pasado 18 de julio por "pérdida de confianza" del alcalde, a raíz del fallo en contra de una sentencia sobre el arrendamiento del camping municipal, que pese a ser uno de los grandes motores económicos del municipio en verano, lleva dos años cerrado. José María Garro era el adjudicatario de la instalación municipal desde 2013, que a su vez había cedido en 2021 a la empresa Ruta de los 39 Charcos SL.

El Ayuntamiento de Guisando presentó una denuncia contra ellos, y el pasado 23 de mayo el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arenas de San Pedro estimó dicha demanda, declarando la resolución del contrato de arrendamiento del camping 'Los Galayos' adjudicado a Garro, así como la resolución de cesión de dicho contrato a favor de Ruta de los 39 Charcos SL, acordada en el Pleno municipal del 5 de julio de 2021, como consecuencia de un "incumplimiento grave derivado de la falta de observancia de las condiciones impuestas por la parte actora (el Ayuntamiento) para la cesión", y condenando a los demandados a "desalojar el camping en el plazo de 15 días". Eso sí, la sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación.

La "pérdida de confianza" del alcalde, a raíz de la sentencia, con el que hasta entonces era el concejal de Medio Ambiente llevó a su cese y al posterior nombramiento como responsable del área del edil del PP Marcial Garro Blanco.

Bando dirigido a los vecinos.

En un bando enviado a los vecinos, el todavía alcalde subraya el "espectacular cambio que ha vivido Guisando" en el último año. "Soy un alcalde feliz y socialista porque Guisando, en 14 meses, ha recuperado el encanto y el prestigio que se merece", afirma José Miguel Blázquez, que asegura además que "he soportado mentiras, amenazas, pero nadie me ha puesto una denuncia, insultos y una falta de respeto y de dignidad enorme. Por encima de todo, he puesto a Guisando, a mi paciencia y a mi serenidad de la mano de la ley".

Dentro de ese cambio en Guisando, Blázquez destaca los más de 100.000 euros en remanentes de Diputación de Ávila y de la Junta de Castilla y León para el arreglo del aparcamiento y del Risquillo), la finalización del nuevo depósito de agua, obras en las calles La Iglesia, Doctor Bartolomé y Carretera del Hoyuelo, el desbroce del río y la prohibición de aparcar en la plaza, la recuperación de la Fuente La Fontanita, el Corazón de Guisando que también se vende en los comercios, el trabajo del grupo de decoradoras, ser el primer pueblo Mindfulness en España, la sala de usos múltiples y gimnasio puesta en marcha o las negociaciones para hacer una residencia de ancianos, entre otros.