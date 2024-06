Arropada por cuatro de sus seis compañeros de grupo municipal y por momentos emocionada, Alicia García anunció este lunes en una rueda de prensa su decisión de renunciar al acta de concejala del Ayuntamiento de Ávila, puesto en el que será sustituida por Teresa García Avilés, la número 8 de la lista con la que el PP concurrió a las Elecciones Municipales del pasado mes de mayo. Después de que el pasado mes de enero dejara el puesto de portavoz del grupo tras ser nombrada portavoz del PP en el Senado en noviembre del pasado año, ahora abandona, de momento, la política municipal, para centrarse en su labor en la Cámara Alta.

«Tanto representar al Senado como portavoz, como ser concejal en el Ayuntamiento de Ávila son responsabilidades políticas que exigen el máximo de cada uno, en lo profesional, en lo político y en lo personal. Por esa exigencia máxima de ambos puestos y desde la más profunda responsabilidad, he tomado la decisión de renunciar al acta de concejal en el Ayuntamiento de Avila. Es una decisión meditada y hablada, por supuesto, con mi partido». Así anunciaba Alicia García una decisión con la que, aseguró, «Ávila no pierde una concejal, sino que gana una concejal en el Senado y una concejal más en el Ayuntamiento de Ávila, que será Teresa García Avilés», quien ya estuvo como edil en el Consistorio abulense entre 1999 y 2003, antes de ser senadora entre 2000 y 2004.

García agradeció la labor de sus compañeros concejales durante el año que han compartido tarea en el Ayuntamiento, del que destacó haber intentado hacer «una oposición firme, lo que requiere la ciudad y las demandas de los abulenses», mostrándose convencida de que el grupo municipal del PP «seguirá por ese camino», y en un día que «no está siendo fácil», quiso dirigirse «a los abulenses que siempre nos dan su apoyo, para decirles que pueden contar conmigo, porque por delante estará siempre la defensa de mi tierra».