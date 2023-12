"No vamos a estar en un partido con Saborido como presidente"

«Nosotros no vamos a seguir siendo cargos públicos, cargos electos de un partido político que tiene a Juan Saborido como un presidente ejecutivo». Así lo expresó este jueves el portavoz del grupo municipal de Vox, José Manuel Lorenzo Serapio, en el vino que ofreció ese grupo munlicipal a los medios de comunicación abulenses en el que estuvieron acompañados por el procurador, y expresidente de Vox Ávila, José Antonio Palomo, y recalcó que van a esperar la respuesta que obtienen desde Madrid acerca de esa oposición que han manifestado acerca del nuevo presidente de Vox en Ávila antes de adoptar una decisión que podría llevar a los concejales del grupo municipal a abandonar el partido.

Lorenzo aseguró que «el nuevo presidente a nosotros no nos consultó y nos enteramos por los medios de comunicación de quién iba a ser el nuevo presidente, por lo que entendemos a que a nosotros el señor Juan Saborido no nos representa, y así lo hemos manifestado en Madrid». Por lo que están esperando a ver qué decisión se toma desde la dirección nacional antes de iniciar otras acciones.

Según el portavoz municipal de Vox, Juan Saborido «va en contra de los principios y los valores de nuestro partido. El señor Saborido solamente se representa a sí mismo» y añadió que es una persona que «exclusivamente se representa a sí mismo y únicamente defiende susu privilegios». E insistó en que Saborido «representa el caciquismo que ha llevado a Ávila a la situación de abandono y aislamiento en la que se encuentra en los últimos 40 años».

Lorenzo precisó que «ahora mismo no es un presidente ejecutivo, puesto que de momento no hay un Comité Ejecutivo Provincial, pero a nosotros, insistimos, no nos representa». Yañadió que «no vamos a formar parte de un partido político que tiene al señor Saborido como presidente», al tiempo que recalcó que «para nosotros nuestro presidente sigue siendo José Antonio Palomo».

Además de este asunto, Lorenzo se refirió a la negociación de los presupuestos del Ayuntamiento de Ávila y reconoció que el equipo de gobierno «igual que durante las ordenanzas no quiso negociar nada, ahora sí que ha querido negociar y nosotros, cuando alguien quiere negociar, nos sentamos». En este sentido, precisó que sus propuestas se basan en «tres puntos fundamentales». El primero, que «si hay que subir alguna tasa lo primero que tenemos que hacer es dar ejemplo los políticos, reduciendo gasto superfluo y, por ejemplo, reduciendo el número de liberados». En segundo lugar, desde Vox afirman que «el Ayuntamiento de Ávila tiene que apoyar a la gente que más lo necesita». Y la tercera es atender las demandas ciudadanas, como puede ser la reapertura de la vía de servicio de Agustín Rodríguez Sahagún que se cerró por el carril bici.

Lorenzo insistió en que «nosotros estamos en la oposición y somos una oposición útil, pero no vamos a entrar en ningún equipo de gobierno». Y precisó que «si la señora Alicia García es capaz de presentar un proyecto apoyado por el PSOE que va en la línea de lo que nosotros estamos indicando, nosotros lo apoyaremos sin necesidad de entrar en ningún equipo de gobierno».