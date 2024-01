Más de un centenar de alcaldes de la provincia, capitaneados por el presidente del PP de Ávila y alcalde de Tiñosillos, Carlos García, la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, el diputado nacional Héctor Palencia o el delegado de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, firmaron este sábado el manifiesto en defensa de la igualdad de todos los españoles frente a la "indignidad del 'sanchismo'" que, a su juicio, representa la Ley de Amnistía. En un acto celebrado en el Hotel Cuatro Postes, y que finalizó con la foto oficial de los asistentes junto al monumento que ofrece las vistas más reconocibles de la ciudad, el PP de Ávila se sumó a la iniciativa nacional con una exhibición de fuerza de su poder territorial en la provincia, el gran valor del partido, según destacó carlos García. En su intervención, el presidente del PP de Ávila señaló que "Sánchez tiene la mayoría Frankenstein en el Congreso, el BOE, los PGE con los que volverá a marginar a provincias como Ávila, su maquinaria de propaganda y su falta de escrúpulos y de vergüenza, todo eso para gobernar, pero le falta una pieza clave, el territorio", de ahí que señalara que los más de tres mil alcaldes, casi 200 en Ávila, y otras muchas instituciones "son un contrapeso que va a servir para poner al presidente del Gobierno frente al espejo de sus mentiras".

La alcaldesa de Peguerinos, Asunción Martín, fue la encargada de leer el manifiesto con el que los alcaldes y concejales del PP reiteran su compromiso con la igualdad de todos los españoles que, afirman, "se está viendo seriamente comprometida por las decisiones injustas y arbitrarias que el PSOE está adoptando para lograr los votos independentistas que garanticen su continuidad en el Gobierno de España". Tras mostrar su "profunda preocupación por la degradación institucional a la que estamos asistiendo", con la concesión de "prerrogativas a unos pocos", el PP exige que "todos los españoles seamos libres e iguales", renueva su compromiso con la Constitución, muestra su rechazo absoluto a la Ley de Amnistía por considerarla "injusta e inmoral" y se opone tajantemente a que "la extorsión del independentismo determine las decisiones adoptadas por el Ejecutivo central". Además, pide al Gobierno y al PSOE que "acabe con el secretismo de las negociaciones con sus socios sobre asuntos esenciales para la economía y el bienestar de los ciudadanos", al entender que "los servicios públicos y la igualdad de los españoles ante la ley no pueden ser moneda de cambio para blindar la presidencia de Sánchez". Además, reclaman que no exista el llamado 'terrorismo bueno' que pueda amnistiarse a la carta, defienden la separación de poderes y la independencia judicial y piden a su partido y a las instituciones que "activen todos los recursos para que la acción ejecutiva, legislativa y judicial no se ponga al dictado de los partidos independentistas", no sin dejar de reclamar la "unión de España".

La apertura del acto corrió a cargo de Alicia García, quien abogó por la igualdad de los españoles y la solidaridad entre territorios frente a "las tropelías y las humillaciones de Sánchez a los españoles y los abulenses". Tras agradecer la presencia de concejales y alcaldes para mostrar a través de ellos "el descontento de la calle", aseguró que el Senado "será un instrumento para alargar los plazos" de la tramitación de la Ley de Amnistía, cuando llegue desde el Congreso, con vistas a "volver a decir 'no' a esta tropelía y a Sánchez".