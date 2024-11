Este próximo viernes, 29 de noviembre, se celebra el Black Friday, una tendencia comercial que se ha instalado definitivamente en nuestro país y Ávila no es una excepción, hasta el punto de convertir al mes de noviembre en uno de los más fuertes de todo el año para establecimientos comerciales de todo tipo, según reconocen los propios comerciantes abulenses.

Los notables descuentos que se ofertan durante estos días hacen que los clientes ya aguarden hasta estas fechas para llevar a cabo sus compras, adelantando cada vez en un mayor porcentaje las compras navideñas o retrasando la adquisición de productos que necesitan hasta que encuentran la oferta que buscan y que saben que la podrán hallar en estos días.

Por ello, la Federación Abulense de Empresarios de Comercio (FAEC) de CEOE Ávila anima a los consumidores abulenses a realizar sus compras del Black Friday en los comercios locales, muchos de los cuales siguen esta tendencia de descuentos prenavideños. El presidente de FAEC, Andrés Sánchez, apunta que «el comercio local tiene que aprovechar la oportunidad de generar ventas aprovechando la incentivación del consumo y la previsión de compras para las próximas fiestas de Navidad».

Así, comercios como la cadena Tien 21, dedicado a la venta de electrodomésticos, extiende sus ofertas a lo largo de una semana, «con ofertas relámpago, en las cuales el cliente se puede beneficiar de descuentos en artículos entre un 50 y un 60%», según afirma Víctor Jiménez, gerente de Tien 21 en Ávila.

Víctor Jiménez apunta que el Black Friday ha ido evolucionando con el paso de los años, «y lo americanizamos todos. Al principio lo hacíamos tres días (miércoles, jueves y viernes), pero se ha ido ampliando, como el resto de negocios y empresas en todos los sectores, que lo han extendido a una semana completa, incluso en algunos casos más».

Ylo cierto es que esas ofertas se dejan sentir en las ventas que «aumentan mucho estos días, sobre todo en esta última semana de noviembre. Además la gente viene y nos pregunta por artículos si van a entrar en el Black Friday, porque así prefieren esperar a la semana donde se producen los descuentos y se nota un ahorro en el bolsillo finalmente», apunta Víctor Jiménez. En su caso, reconoce que «el que está sin frigorífico pues lógicamente lo tiene que comprar ante porque no va a estar sin él, pero en el caso de productos de regalo, electrónica, teléfonos, televisiones... la gente sí que aguanta hasta el fin de semana» a la espera de la gran oferta. Este año, por ejemplo en este establecimiento la gran oferta ha sido una televisión de 50 pulgadas por 295 euros. Esta situación ha llevado a que el Black Friday se haya convertido en uno de los grandes acontecimientos comerciales del año, al adelantar las compras navideñas y llevando a que las ventas se incrementen entre un 30 ó un 40 por ciento respecto a otras semanas de noviembre, según precisa Víctor Jiménez, hasta el punto de que noviembre sea uno de los meses más fuertes del ejercicio.

repercusión en las ventas. Así lo asegura también Ángel Marcos Alonso, gerente de Muebles Marcos, un establecimiento que a pesar de que sus productos no están enfocados a las ventas navideñas, pero que sí han visto cómo el Black Friday ha repercutido notablemente en sus ventas en esta época del año.

Ángel Marcos asegura que con esta campaña «lo que queremos es cerrar el año con los números en positivo y lo que hacemos es dar un empujón a las ventas perdiendo un poquito de margen. Nosotros lo que hacemos es llevar un descuento especial en todos los artículos que no tienen los clientes en otro momento del año y a mayores hay un listado de artículos, entre 200 ó 300, que queremos retirar o cambiar por otros en la exposición, que en algunos casos están obsoletos, y que son los que tienen los descuentos más elevados, hasta el 70%».

El gerente de Muebles Marcos también insiste en esa evolución que ha experimentado esta campaña, hasta el punto de que al principio eran tres días (jueves, viernes y sábado) y con el paso de los años se ha ido extendiendo, en su caso hasta los quince días, en lo que han dado en llamar los «Black Days». «Forzosamente nos hemos visto obligados a ello, porque si la competencia lo hace, no te puedes quedar una semana con los brazos cruzados, esperando. Por eso hacemos 15 días, aunque ya hay comercios que lo hacen todo el mes, pero me parece que es perder un poco la esencia, incluso ya 15 días me parecen excesivos. Pero te obliga, te arrastra un poco el mercado».

Ángel Marcos destaca el incremento de ventas que se produce en este mes de noviembre como consecuencia del Black Friday y reconoce que «vemos que la gente, sobre todo a principios de noviembre, empieza a retrasar la compra porque ya saben que vienen estos días», y añade que «antes del Black Friday, noviembre era un mes de descenso antes de acabar el año. Yen nuestro caso noviembre y diciembre eran meses de poca venta y ahora mismo noviembre es un mes que se está metiendo en el top de ventas, siendo uno de los dos primeros». Ylo cierto es que, insiste, «ha sido un buen refuerzo», hasta el punto de señalar que después de la pandemia «han cambiado mucho las estaciones de compra, los meses ya no son iguales. No sabemos por qué, pero cuando antes el verano para nosotros eran meses muy fuertes ahora lo son menos y son más fuertes otros como octubre o abril, que antes eran más tranquilos», y en los últimos años, noviembre, con la implantación del Black Friday cada vez tiene un mayor protagonismo desde el punto de vista comercial.