El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, respondió con durísimas críticas a la acusación vertida el día anterior contra él por parte del presidente de la Diputación, Carlos García, de que había dejado una deuda de más de tres millones de euros cuando ocupó la Presidencia de la Institución Provincial.

Dijo el alcalde que «el presidente de Diputación tiene amnesia temporal, porque no recuerda que él era el vicepresidente de la Diputación cuando yo era el presidente, y, por lo tanto, él participó de todas las decisiones que tomamos en la Diputación». Y añadió que «me duele mucho que hable de que el Consorcio acumuló una deuda de tres millones de euros cuando es mentira. Me ataca a mí, intenta hacerme daño y manchar mi imagen como gestor o servidor público, y también lo hace de todos los alcaldes que formaron parte de la Asamblea del Consorcio, muchos de ellos del propio PP».

«Si las personas que gestionábamos el Consorcio, que no era sólo yo sino muchos diputados provinciales de distintos grupos políticos, concejales y alcaldes de la provincia, la mayoría del PP, hicimos una mala gestión y el presidente de la Diputación ha tardado cinco años en darse cuenta es un poco incompetente, si en cinco años no se ha dado cuenta es porque es mentira, se ha inventado eso para calumniar a este alcalde, y no se lo voy a consentir. Si considera que hicimos una mala gestión, que presente una denuncia ante los tribunales, y si no, me reservo los derechos a presentarla yo por las calumnias que está diciendo sobre mi persona».

Esa situación, siguió el alcalde, «demuestra cómo es el presidente del PP de Ávila y presidente de la Diputación, que lo que hace es utilizar a las personas. Yo me sentí utilizado por este señor, yo fui una de las personas del PP, y me arrepiento. Me arrepiento porque es una persona que no tiene principios y no tiene valores. En el año 2015 no tuvo ningún reparo en apuñalar políticamente a Antolín Sanz para ser vicepresidente de la Diputación conmigo; él le debía todo a Antolín Sanz y sin embargo en un minuto le apuñaló para ser mi vicepresidente primero. Luego intentó apuñalarme a mí para ser presidente de la Diputación, y vimos cómo apuñaló políticamente a Pablo Casado».

Tras acusar a Carlos García de estar «descolocado políticamente» y de que «toda su estrategia es ahora ahogar económicamente a la ciudad de Ávila», afirmó el alcalde que «el PP ha pasado a la irrelevancia total en la capital y alguien es irrelevante cuando no tiene capacidad de influir, de aportar a la sociedad».

Para finalizar dijo que «él no dejará de ser siempre el presidente del PP que perdió el gobierno en la ciudad de Ávila, aquel que perdió la mayoría absoluta en su momento en la Diputación, no dejará de ser un mal presidente de la Diputación; sigue los caminos de quien le enseñó, del presidente Agustín González, estamos viendo cómo va por los pueblos caciqueando y haciendo prácticas que en ningún momento de nuestro mandato, cuando estuve yo de presidente, le permitimos hacer y todos los alcaldes de la provincia de Ávila fueron testigos de que a todos los municipios se trató por igual».

respuesta de carlos García. En contestación al inflamado discurso del alcalde, el presidente de la Diputación afirmó, en la feria de turismo Intur, que «el señor Sánchez Cabrera se tiene que preguntar qué es lo que ha hecho él para hablar así de Carlos García, porque lo que hice ayer (el jueves) fue desmentir al Ayuntamiento de Ávila con una subida de una tasa, una actualización que lo hacía a petición del Ayuntamiento de Ávila; y yo lo que sí que le puedo decir a alguien que habla de traición es que más vergüenza no he pasado en mi vida que ese 25 de junio de 2015».

«Yo –añadió– empecé a ser presidente en marzo de 2019 y vamos a acabar de pagar una deuda de cerca de cuatro millones de euros en el 2025», a lo que apuntó que «jamás he estado en una reunión del Consorcio del 15 al 19 y puedo decir que en ese Consorcio, durante el mandato 19-23, hubo un presidente por delegación que fue José Luis del Nogal, debido a la importancia que había que dar a los tratamientos, al reciclaje, al cuidado medioambiental».

Añadió el presidente de la Diputación que «las explicaciones que tenga que dar el señor Cabrera de su gestiones las tendrá que dar él, pero que hable de traición del PP, de mi persona, estando él como buen ejemplo, sobran las palabras». Además, siguió, «yo no voy a entrar a discutir, a afear, pero a mí me duele como presidente de la Diputación que se intente utilizar por otro mandatario, en este caso el alcalde de Ávila, la mentira para culpabilizar a las demás personas. Todos conocemos su forma de gestionar, todos sabemos, aunque él no lo recuerde, la manera en la que entró en la Diputación Provincial con una gran mentira, pero no solamente hacia nosotros, sino también hacia los diputados que le apoyaron ese día».

También negó Carlos García las acusaciones de traición que le lanzó Sánchez Cabrera, y tras afearle que no estuviese en Intur «con un stand hablando de la importancia que tiene el turismo, la cultura y el patrimonio para Ávila capital», dijo que «pueden preguntar a Antolín Sanz que piensa de Sánchez Cabrera y que piensa de Carlos García».

Tras afirmar que lo «lo único que estoy haciendo y lo que hice ayer fue responder a una mentira que estaba haciendo el señor Sánchez Cabrera» y que por su parte el cruce de acusaciones «bien acabado estaba», Carlos García aseguró que «siente uno vergüenza ajena al escuchar ciertas palabras de ciertas personas y sobre todo de traición, también hacia un presidente, Agustín González, que dignificó la tarea de la Diputación Provincial».