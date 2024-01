La alimentación, un "complemento" para la farmacia

«A mucha de la gente que viene a la farmacia pidiendo ayuda por sus problemas digestivos, si le hiciéramos una simple encuesta de cómo está comiendo, tendríamos la solución». Así de esclarecedor se mostró Emilio de Pedro Pordomingo, vocal autonómico de alimentación en el Consejo de Colegios Profesionales Farmacéuticos de Castilla y León (Concyl) y también en el Consejo de Farmacéuticos de Ávila, sobre la estrecha relación entre la alimentación y la farmacia y sobre el papel que puede desempeñar el farmacéutico a la hora de buscar soluciones a los problemas digestivos que existen hoy en día y que, dicen, cada vez son más. Sus declaraciones se enmarcaron en la celebración de la I Jornada de Alimentación y Farmacia de Castilla y León, el primer foro técnico de ámbito regional que se desarrolló este sábado en la capital abulense, con la colaboración de la Universidad Católica de Ávila.

El encuentro reunió a unos 130 inscritos y cerca de la mitad eran de Ávila, de ahí que desde el consejo se agradeciera el interés por una jornada orientada a profundizar de la mano de expertos de distintos ámbitos en las patologías del tubo digestivo, desde intolerancias, alergias o sensibilidades alimentarias a enfermedades inflamatorias, permeabilidad o disbiosis intestinales. «La farmacia tiene que estar constantemente actualizándose porque estamos de cara a nuestros pacientes y a las personas sanas y hay que estar a lo último en los temas actuales», señaló el presidente de Concyl, Javier Herradón.

Emilio de Pedro Pordomingo apuntó que cada vez son más las personas que acuden a las oficinas de farmacia a buscar soluciones para sus problemas digestivos, de ahí la importancia de que los profesionales se formen para poder asesorarles, al ser en muchos casos los sanitarios más «accesibles» a la población. «Una de cada cuatro personas tiene algún problema intestinal y a parte de muy perdidas están muy desesperadas porque no encuentran respuestas y no saben qué hacer», señaló. Entre las causas citó «la vida que llevamos, comer mal y el estrés», de ahí que considere que la alimentación, aunque no pueda llegar a sustituir a la farmacología porque hay muchas dolencias de origen genético o desconocido, sí puede ser «un complemento. Puede evitar que tengamos que tomar medicación, Si cuidas lo que comes tienes menos riesgo» a padecer ciertas enfermedades, recalcó.

La rectora de la UCAV, María del Rosario Sáez Yuguero, destacó el «honor» por poder acoger la jornada «máxime cuando hemos empezado los estudios de Farmacia» en la Universidad. Además, aprovechó para resaltar la figura del farmacéutico, un profesional que, a su juicio, «tiene mucho talento y conocimiento y debería tener un papel mucho más importante» porque «a veces está desaprovechado en la atención».

La provincia, cubierta

La presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ávila, Inés Barco, detalló que la provincia está «cubierta» con 132 farmacias, de las que más de un centenar son rurales y una veintena se consideran VEC, con Viabilidad Económica Comprometida. «Tenemos de los ratios más bajos en cuanto a al número de habitantes por oficina, unos 1.700 de media, y nos vamos manteniendo», apuntó, no sin dejar de destacar que en el último año no hubo cierres. En Castilla y León hay unas 1.600, más del 60% rurales, indicó Herradón, quien reconoció que muchas tienen «peligro de cierre», pero «trabajamos dándoles sostenibilidad a través de servicios, normalmente concertados con las diputaciones porque se dan cuenta de que las farmacias dan vida, empleo y población».