Menos humo, más salud

Ganar en espacios sin humo es ganar en salud. Y este es el camino que quiere recorrer la Asociación Española contra el Cáncer que, en el caso de Ávila y de la mano del Ayuntamiento de la capital, estrena cuatro de estos espacios, el Jardín de la Viña, Las Tenerías de San Segundo y los parques de Las Hervencias y los Patos, uniéndose así a la Muralla. Pero la idea no es quedarse ahí sino dar nuevos pasos y, como dijo la propia presidenta de la asociación en Ávila, Dolores Rodríguez Bautista, no renuncian a que haya lugares libres del tabaco como pueden ser las terrazas, tal y como ya se vivió en Castilla y León durante la pandemia, aunque después se dio un paso atrás.

Este martes la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Paloma del Nogal, visitó junto a la presidenta de la AECC en Ávila uno de los parques que ahora lleva esa etiqueta de espacio sin humo. Se llega a este punto, recordó la representante municipal, después del convenio que se firmó en 2022 para tener este tipo de espacios y que ahora da paso a más espacios gracias a un acuerdo por unanimidad de los grupos políticos representados en el Ayuntamiento.

Además, anunció del Nogal, el próximo sábado en la Casa de las Ideas, técnicos de la AECC se encargarán de una charla con jóvenes para «sensibilizar y visibilizar lo nocivo que es el consumo del tabaco». También habrá un 'experimento' en el que se verá qué sucede a los pulmones con el tabaco.

«Desde el Ayuntamiento siempre iremos de la mano de las asociaciones que promuevan una vida saludable tanto social como psicológica y, además, física», dijo del Nogal.

La representante de la AECC en Ávila insistió en que «el tabaco es el responsable de uno de cada tres tipos de cáncer y mata a una persona cada diez minutos. Luchar contra el tabaco es luchar contra el cáncer y apostar por la vida».

Entre sus intenciones, la principal es proteger a los niños y jóvenes del humo del tabaco y «hacer entender que lo sano y lo normal es respirar oxígeno, no respirar humo y, sobre todo, incidir últimamente en las nuevas formas de consumo de tabaco, como son los cigarrillos electrónicos o los vapeadores, porque parece que son inocuos, que no pasa nada» pero este tipo de dispositivos «cada vez está más demostrado científicamente que tienen sustancias cancerígenas» y que, además, «no son buenos para dejar de fumar, al contrario, los jóvenes pasan de estar consumiendo los vapeadores a consumir tabaco. Y las sustancias cancerígenas que tienen, a parte de que ya hay estudios que demuestran que influyen en algunos tipos de cáncer, como vejiga».

Y es por eso que no renuncian a luchar por tener un entorno saludable para los niños que «no pueden elegir» como sucede con los adultos, de ahí su intención de luchar en temas como que no se pueda fumar en las terrazas, recordando que en Castilla y León se prohibió en pandemia pero luego se echó atrás la propuesta. «Cuando pasó la pandemia se permitió volver a fumar en las terrazas y creemos que no fue acertada porque la población estaba acostumbrada a no fumar en las terrazas, no había pasado nada, nadie se había arruinado ni nada había pasado y sin embargo se adoptó esa medida», asegura.

Sí que se refirió Dolores Rodríguez Bautista a que hay espacios donde sí puede adoptar la medida y otros donde, por motivos de legislación, no es posible «aunque nos gustaría». En concreto, se refiere a su propia plaza, que lleva en Ávila el nombre de Asociación contra el Cáncer y en la que, asegura, «nos gustaría, pero a lo mejor no es posible».

En Ávila, además de en la capital, hay espacios sin humo en la provincia en los términos de Arévalo, Arenas de San Pedro, Las Navas del Marqués o Cebreros.