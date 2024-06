Diario de Ávila sortea 5 décimos dedicados a sus 125 años

Diario de Ávila sigue inmerso en la celebración de su 125 aniversario. 125 años no se cumplen todos los días y este periódico quiere seguir festejando este aniversario tan redondo junto a los abulenses. Así, después de la gala de premios celebrada en noviembre en el Lienzo Norte, y antes de protagonizar la escultura que se instalará en una rotonda del Paseo de Don Carmelo, Diario de Ávila apuesta por premiar la fidelidad y la compañía de sus lectores haciendo un guiño a la suerte. En concreto, Diario de Ávila va a regalar el próximo martes cinco décimos para el sorteo de Lotería Nacional del 8 de junio. No serán unos décimos cualquiera, como tampoco será un sorteo normal. Los cinco décimos llevarán el simbólico número 00125, en clara alusión al aniversario, y el sorteo de la Lotería Nacional estará dedicado a este cumpleaños tan especial, no en vano todos los décimos que participen en el mismo llevarán como motivo el 125 aniversario de Diario de Ávila, incluyendo el logo creado para la ocasión y la cabecera del periódico.

El director de Diario de Ávila, Pablo Serrano, destaca que la imagen «ya está recorriendo todas las ciudades españolas», de manera que muchos ciudadanos podrán llevarla en sus bolsillos.

¿Cómo se puede participar en esta iniciativa?Es muy sencillo, solo hay que rellenar el cupón que se está publicando estos días en las páginas del periódico y entregarlo o enviarlo a las oficinas de Diario de Ávila en la capital abulense (polígono industrial El Pinar de Las Hervencias, calle Río Cea 1, nave 20, 05004). Todos los cupones recibidos hasta el martes al mediodía participarán en el sorteo que tendrá lugar ese día por la tarde y del que se saldrá la persona que se llevará los cinco décimos que, de resultar premiados, dejarán un premio de 300.000 euros.

«Sería una gran noticia para dar en Diario de Ávila», subraya su director, quien también apunta que, si no hay suerte, el lector agraciado siempre podrá guardarse como recuerdo los décimos con el motivo del 125 aniversario de Diario de Ávila. Al fin y al cabo, estar cerca de los abulenses y compartir la información de lo que pasa día a día siempre ha sido, es, y seguirá siendo el objetivo del rotativo.