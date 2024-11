Carlos Sobera recibe el cariño de Padiernos

Almudena Hernández, responsable de los clubes de lectura de la Diputación Provincial, fomenta desde hace tres años la lectura en varios municipios de Ávila. En concreto, son siete los pueblos abulenses en los que se desarrolla esta iniciativa gracias al amparo de la institución provincial. A saber: Muñopepe, La Serrada, Solosancho, Fontiveros, Martiherrero, Sotalbo y Padiernos. Cada cierto tiempo, Almudena organiza en alguna de estas poblaciones una charla-coloquio con algún autor importante a razón de la publicación de un libro. Ayer fue Padiernos la localidad que albergó este tipo de evento y contó con la presencia de una estrella de la televisión: Carlos Sobera.

El conocido presentador acudió hasta el municipio del Valle Amblés para presentar su autobiografía, titulada 'A contracorriente' en el auditorio del museo etnográfico, que se llenó, como no podía ser de otro modo, para tal extraordinaria ocasión. Unas 100 personas quisieron acercarse a conocer a Sobera, que hizo gala en todo momento de su cercanía y de su singular sentido del humor, con el que cautivó desde el primer minuto a los presentes. Además del famoso autor, también participaron del evento, el presidente de la Diputación, Carlos García; el alcalde de Padiernos, Juan José Jiménez; la responsable del club de los clubes de lectura, Almudena Hernández; y el director del diario Marca, Juan Ignacio Gallardo, amigo común de Sobera y de Almudena y muy vinculado con Ávila (su mujer es de Navarrevisca, donde pasa grandes periodos de descanso).

«Yo soy una 'antiestrella televisiva', no tengo nada que ver con un presentador de televisión o un actor de cine. Soy un tío muy normal, para lo bueno y para lo malo», se autodefinió Carlos Sobera. Sin embargo, su profesión le obliga a mostrarse diariamente al público a través de la televisión, «un mundo muy frenético, muy rápido, donde todo se consume a una velocidad tremenda y el éxito dura tan poco como el fracaso», declaró. Sin embargo, el presentador vasco pudo comprobar que los espectadores abulenses le siguen admirando. Una admiración que surge de su larga y exitosa trayectoria televisiva con programas como ¿Quién quiere ser millonario?, Atrapa un millón o actualmente con First Dates.

Su autobiografía («No me tomo el libro como una autobiografía, porque hay muchas cosas que no cuento», aclaró Sobera), en gran medida, versa sobre su carrera en televisión: «Hablo del mundo de la tele, trato de explicar algunas cosas que pasan,... De dar un poco de sentido a ese mundo tan competitivo, en definitiva», explicó. No obstante, la dinámica de la conferencia estuvo basada en las preguntas de los espectadores, a las que Carlos no reusó y contestó con su habitual sentido del humor. «Los coloquios responden a las inquietudes que la gente tiene de verdad y ahí es donde todos nos encontramos cómodos todos», apuntó.

El motivo de la visita de Carlos Sobera a Padiernos fue el club de lectura, una propuesta que alabó: «Me parece una iniciativa sorprendente y me parece importante culturalmente. Es algo muy atractivo», afirmó. Su visita a Ávila se gestó gracias a la intermediación de Juan Ignacio Gallardo, quien había participado previamente en algún acto similar. «Me parece una labor maravillosa la que hace Almudena. Cualquier cosa que se haga y contribuya al desarrollo de las poblaciones rurales son bienvenidas. Y si son en el ámbito cultural, mucho más», comentó el director del periodico deportivo Marca.

Una tarde cultural que queda para la historia de Padiernos, gracias a la cual los presentes podrán decir en el futuro que vieron a Carlos Sobera en su pueblo.