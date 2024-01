Nueva vida al viejo abrigo

Todos tenemos ropa en el armario que ya no nos ponemos porque pensamos que está pasada de moda y sin embargo no llegamos a depositar en el contenedor de segunda mano porque sabemos que se trata de prendas de buena calidad de las que nos da pena desprendernos. Y sin embargo seguimos acumulando más y más ropa que pasado un tiempo dejamos de usar bien porque nos queda pequeña, o grande, o porque consideramos que ya no se lleva o no nos vemos bien con ella. Mucha de esa ropa permanece años y años en cajones, armarios o bolsas de almacenaje a la espera de volver a usarla otra vez o al final termina en los contenedores, o directamente en la basura. Es más, se estima que los europeos se desprenden de 11 kilogramos de ropa cada año sin darnos cuenta, además, que la industria textil es una de las mayores amenazas para el medio ambiente.

Esas dos premisas, las de darle un nuevo uso a prendas de ropa de buena calidad que hemos dejado de ponernos y también la de poner freno al despilfarro y a la contaminación, están detrás de la iniciativa que han puesto en marcha en El Dedal (Paseo de San Roque, 6) donde durante los primeros meses de este año van a llevar a cabo talleres en los que se busca orientar a los clientes sobre cómo customizar sus prendas antiguas para que luzcan completamente actuales y puedan salir del fondo del armario y también con consejos sobre cómo conservar la ropa, algo clave, apunta Carmen Andueza, la propietaria de este negocio, para que abrigos, vestidos, pantalones o faldas luzcan como nuevos durante el mayor tiempo posible.

Así, durante el primer trimestre de este año El Dedal llevará a cabo unos talleres personalizados en los que se orientará a los clientes sobre qué hacer con esas prendas de buena calidad que ya no nos ponemos porque nos parecen pasadas de moda o que requieren de algún arreglo para poder salir del armario. Los talleres se llevarán a cabo los sábados durante los meses de enero, febrero y marzo, en este caso de 10,00 a 12,00 y con cita previa, y en los mismos cada cliente podrá llevar esas prendas que llevan años guardadas en el armario y que, defiende Andueza, en la mayoría de los casos tienen una segunda vida. De lo que se trata, explica la responsable de El Dedal, es de «ver cómo se puede customizar esa prenda y arreglarla para que la misma parezca totalmente actual y pueda volver a ser utilizada».

No es la primera vez que Andueza pone en marcha una iniciativa de este tipo ya que la empresaria es muy crítica desde hace años con ese modelo de consumir la moda que implica un casi «usar y tirar o almacenar» y que es insostenible tanto económica como medio ambientalmente ya que «la ropa es un residuo muy difícil de absorber por el medio ambiente y por tanto muy contaminante».

Esa industria de la moda rápida o fast fashion implica además, como apunta esta experta en moda, prendas de menor calidad y un gasto excesivo olvidando toda la ropa que tenemos en casa y que en muchas ocasiones con un pequeño arreglo podríamos seguir utilizando.

«Que puedan utilizar esa ropa que ya no se ponen y contribuir además al concepto de moda sostenible» son los objetivos que han llevado a Andueza a organizar este taller con el que busca que los abulenses seamos más conscientes a la hora de comprar ropa y miremos más por el medio ambiente.