El paso por la 'tele' que dejó un autobús y miles de bombillas

El pasado verano TVE rescataba uno de sus programas más exitosos: el Grand Prix, concurso que se emitió durante 16 temporadas, siempre en verano, y en el que pueblos de toda España se enfrentaban realizando distintas pruebas tanto físicas como de habilidad y también culturales. Este año nuevamente el Grand Prix regresará al verano de la televisión pública, que ya ha dado a conocer los catorce pueblos que participarán en esta nueva edición. Y aunque es cierto que no hay ninguno de la provincia de Ávila, entre otras cosas porque la participación en este concurso se restringe a municipios con más de 5.000 habitantes, en la historia de este veterano y veraniego concurso Ávila también figura. Ocurrió en la edición del Grand Prix de 1998, presentada por Ramón García, que vuelve a repetir ahora, y en la que entre los pueblos seleccionados se encontraba Arévalo, que además quedó segundo clasificado en una final muy ajustada en la que compitió con la localidad barcelonesa de Tordera.

«Nos preguntaron si José Zorilla fue embajador de México y dijimos que no», recuerda Juan Luis Martín, entonces Concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Arévalo, la pregunta que hizo que Arévalo se tuviera que conformar aquel verano con el segundo premio de este concurso que aquel año registró una media de 3 millones de espectadores. Un segundo premio, eso sí, bien dotado, como recuerda este ex concejal teniendo en cuenta que gracias a su participación en este concurso Arévalo ganó algo más de cuatro millones de pesetas, un millón de pesetas en bombillas y un estandarte. Además de mejorar el alumbrado público y municipal, con el premio obtenido en este concurso el Ayuntamiento adquirió un autobús urbano que aunque ya no forma parte de la flota habitual de vez en cuando aún se puede ver circulando por las calles de la localidad. Además, la treintena de arevalenses que participaron en este concurso realizaron una excursión a Santander como agradecimiento por su participación en este programa que, asegura Ricardo Ungría, alcalde de la localidad en 1998 y que también participó en el mismo, dio a conocer Arévalo entre el gran público teniendo en cuenta que el Grand Prix era un programa muy popular y con mucha audiencia.

Arévalo, que durante su paso por este concurso se convirtió en el equipo azul, estuvo apadrinado en la final por Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones, integrantes de Los del Río, y antes de llegar a esa fase tuvo que enfrentarse con el municipio canario de Firgas, amadrinado por Juncal Rivero. En ese primer enfrentamiento, recuerda Martín, el padrino de Arévalo fue Fernando Romay y «nos ayudó mucho».

El paso por la 'tele' que dejó un autobús y miles de bombillasparticipación Pero pese a su exitoso paso por este concurso, que aún en día muchos arevalenses recuerdan, lo cierto es que la participación de Arévalo por el Grand Prix fue bastante anecdótica, tanto que para que el alcalde diera su visto bueno hubo que hacerle «una encerrona», como recuerda Martín. De quien entonces era concejal de Fiestas, entre otras atribuciones, partió la idea de participar aprovechando que Europroducciones, la productora de este concurso que enfrentaba a pueblos, era la misma detrás de '¿Qué apostamos?', otro mítico de la televisión española que previamente había hecho parada en Arévalo. Martín ofreció Arévalo a la productora y cuando desde la misma llamaron al alcalde para concretar Ungría dijo que no «porque a mí no me gustaban mucho esas cosas», recuerda ahora divertido el ex alcalde socialista. Sin embargo, cuando su concejal se enteró de que el regidor había rechazado la oferta de la productora, y a espaldas del primer edil, salió a reclutar una treintena de vecinos por la ciudad y quedó con personal de la productora en una reunión a la que el alcalde acudió engañado y en la que no tuvo más remedio que decir que sí sin saber que ese concurso tendría después tanta repercusión para Arévalo.

«Al Ayuntamiento no le costó nada», recuerda Ungría el paso de Arévalo por este programa que sin embargo sí tuvo repercusión en la localidad, tanto en promoción turística como económica por los premios en metálico que se llevó el municipio.