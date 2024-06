"Nuestro principal proyecto es la residencia de mayores"

La futura residencia de mayores ocupa gran parte de las miradas del Ayuntamiento de Maello, una localidad que se prepara para vivir un verano lleno de vecinos, como es habitual. El Consistorio se mantiene en buena situación económica, dice el alcalde, que se declara orgulloso de conseguir que la escuela siga abierta porque, como él mismo dice, un pueblo sin colegio, sin bar y sin médico no es un pueblo.

¿Cómo se está enfrentando a esta legislatura?

Bien, como tenemos un poco de experiencia, ya no es como en la primera legislatura, es seguir. Ahora es diferente, al principio estábamos un poco más asustados, un poco más nerviosos, pero ahora ya es seguir el ritmo. Intentar que te quede la conciencia tranquila y que salga todo bien. Hacer lo mejor para todos los vecinos.

Ya son cinco años de alcalde, los vecinos me apoyaron con mayoría absoluta y con la confianza de ellos hemos vuelto a renovar los cargos.

¿Qué proyectos tienen en mente para la localidad?

Tenemos unos cuantos, pero el principal es la residencia de mayores, que ya hemos iniciado las obras y estamos poquito a poco. Lo que pasa es que con tanto trámite de papeles, avanza muy despacito.

¿La intención es que sea una residencia pública?

De momento vamos a intentar hacer que sea del municipio. Vamos a intentar que sea del Ayuntamiento y luego ya lo sacaremos a concurso y a ver si hay alguna empresa interesada. Pero intentaremos que sea del Ayuntamiento para que podamos poner los requisitos.

¿En qué otros proyectos estáis involucrados?

Tenemos un nuevo sondeo y ya pronto vamos a conectar al depósito. También vamos a inaugurar el centro médico en breve, que faltan pocas cosas. Pero ahora lo principal es no repartir mucho dinero y todo lo que podamos que vaya a la residencia.

¿Cuáles son las principales necesidades que tenéis en la localidad?

La verdad es que necesidades hay muchas, pero Maello es un pueblo que tenemos más o menos de todo lo que es necesario para vivir. Aunque panadería, por ejemplo, no hay. Una panadería estaría muy bien. Y que venga gente a vivir porque es una pena como va desapareciendo la gente y nacen muy poquitos niños. Eso sí que es lo principal, que no hay gente.

¿Cómo está el tema de las comunicaciones, en especial la conexión a internet?

Nosotros aquí muy bien. La fibra por el pueblo está metida, nada más que falta la conexión.

Y hablaba ahora de la población, ¿cómo está siendo la evolución? No parece que positiva.

La evolución es catastrófica. Fallecen 8 ó10 personas todos los años y nace un niño cada tres. Llevamos mal camino.

Un tema importante era lograr mantener la escuela, y es algo en lo que se ha implicado el Ayuntamiento, ¿Cómo para ese tema? Porque con pocos nacimientos no estará fácil...

La escuela cuando entramos en el Ayuntamiento la cogimos con muy poquitos niños, había solo una clase. Y gracias a los contactos y que yo conozco a todo el mundo del pueblo y de las urbanizaciones localicé a unos niños que sí que estaban interesados en venir y pusimos un taxi. Los traen al colegio y los llevan a casa. Y entonces, a día de hoy, tenemos dos clases abiertas y nos mantenemos. Eso sí que es un logro importante.

¿Lo veis como una victoria?

Nos mantenemos, que es difícil hoy eso.

Porque cerrar el colegio sería perder vida...

Yo digo que un pueblo sin colegio, sin bar y sin médico ya no es pueblo. No es nada.

¿De momento tenéis las tres cosas?

Andamos justos de todo.

Hubo un intento de ceder suelo municipal para una cooperativa de vivienda de jóvenes, ¿en qué punto está el proyecto?

Se hizo un primer sondeo y se vio que casi todo era para la segunda vivienda. Entonces, como ayudas para la segunda vivienda no dan, estamos estudiando otra manera, a ver de qué manera lo podemos hacer. Sí que salió gente, no sé si de 8 ó 10 personas interesadas, pero de primera vivienda 2 ó 3 solo. ¿Cómo haces una cooperativa para tres? Era complicado.

¿De momento lo habéis dejado?

No, seguimos mirando la manera de hacerlo porque aunque sea para tres, sí son tres personas que se quedan a vivir en el pueblo, no queremos desperdiciar la oportunidad. Habrá que buscar la fórmula.

¿Cuáles son los principales sectores productivos que tenéis aquí en Maello?

Aquí hay de todo, agricultura, ganadería... Luego cada uno tiene su puesto de trabajo, por ejemplo con un camión a la cantera. Variedad.

¿Y cómo crees que desde el Ayuntamiento se puede ayudar?

La residencia dará ya bastantes puestos de trabajo y de todos modos Maello tiene paro cero. El 99 por ciento de la gente está trabajando. El que quiere trabajar, trabaja.

¿Para cuántas plazas está programada la residencia?

Para más de 60 personas porque son varios núcleos.

¿Cómo es la actividad cultural en la localidad?

Maello es cultura todos los días. Y cuando uno tiene cultura tiene fiesta, carnavales, toros... Tenemos de todo. Aquí hay actividades de todo tipo e intentamos que la tradición no se pierda, que se mantenga viva para siempre.

¿Cómo se presenta el verano en la localidad?

El verano es fuertecito porque Maello es un pueblo que no parece lo que es, pero con las siete urbanizaciones estamos hablando que hay 2.000 chalés. Se multiplica por 20 la población.

¿Y esto cómo afecta al Ayuntamiento en cuanto a los servicios?

Pues nos vuelven locos porque cuando empiezan estas fechas, desde mayo o junio, el Ayuntamiento se nos queda bloqueado porque es un Ayuntamiento para muy poquita gente y tenemos tres empleados para tanto volumen. O sea, que se desborda, pero intentamos entre todos atender a todo el mundo lo mejor posible y que pasen el verano lo mejor que puedan, que también es su residencia.

Hablaba ahora de las siete urbanizaciones ¿Cómo es la convivencia?

Ellos tienen su comunidad de vecinos, que tiene su presidente y a través de ellos nos comunican sus necesidades e intentamos ayudarnos todo lo que podemos. La convivencia no tiene los problemas. La convivencia es fenomenal. Ahora se ha hecho un camino para que estén más comunicadas, que viene directo desde las urbanizaciones al pueblo.

¿Cómo es la implicación de los vecinos en las fiestas y otras actividades que se organizan?

Esos días y todos. No hay problema, no hay edades. Todo el mundo tiene un buen ambiente, como si fuéramos una familia.

Cuénteme un poco más sobre la situación económica del Ayuntamiento, ¿en qué punto está?

El Ayuntamiento no tiene ningún problema, estamos en superávit siempre.

Y por último, mande un mensaje a los vecinos.

A mis vecinos y a mi equipo. Al equipo primero darles las gracias por todo el apoyo y toda la ayuda y colaboración. Por todo lo que hacen por los vecinos y por el pueblo. Porque todo lo hacen por su pueblo. Ellos siempre están dispuestos a ayudar a todo, en cualquier momento cogen el teléfono y se vuelcan para lo que haga falta. Y a los vecinos, que sigan como ahora porque yo me siento muy querido. Cuando oigo a los alcaldes hablar de problemas… la verdad es que yo estoy encantado con mi gente. Yo voy por la calle y la gente me quiere. Y no tengo ningún problema con ellos.