Un enero a 0,0 grados

Dejar de fumar, hacer más deporte, aprender un idioma, leer más o comer más sano. Son muchos los retos que nos planteamos al inicio de año y entre los que cada vez más se cuela el de no ingerir bebidas alcohólicas. Al menos durante unas semanas. Ese es el objetivo de la iniciativa 'Enero Seco' o Dry January, propuesta lanzada oficialmente en 2013 como parte de una campaña de la organización Alcohol Change UK, que consiste en permanecer un mes sobrio y a la que cada vez se suman más personas que buscan superar los abusos del año viejo, ahorrar dinero, mejorar su estado físico, aumentar su energía, reducir las calorías vacías y, de paso, perder peso.

Y es que son muchos los beneficios de dejar de beber alcohol, aunque sea solo durante un mes, tal y como asegura la dietista y nutricionista María Muñoz Yuste que recuerda que aunque su consumo está muy generalizado y muy relacionado con celebraciones, encuentros sociales y fiestas el alcohol «es un tóxico» y como tal es nocivo para la salud. Así, apunta la experta en nutrición tomar bebidas alcohólicas puede llevar a una intoxicación puntual, cuando se consume en comidas o celebraciones, si bien, reconoce, en este caso, «dejarlo puede ser sencillo». Sin embargo, apunta la nutricionista, el alcohol también puede producir «un daño crónico por adicción», apuntando que en este caso «dejar el alcohol de repente puede causar un problema y conviene hacerlo con ayuda profesional».

Apunta Muñoz Yuste que en el caso de proponerse un 'Enero Seco' o Dry January y dejar el alcohol durante todo el mes se notarán una serie de beneficios. Eso sí, la experta en nutrición apunta que para realizar con éxito este reto «es esencial tener claro cuál es el beneficio que buscamos y de esta forma será más sencillo y eficaz conseguirlo».

Son varios, apunta esta nutricionista, los beneficios de eliminar la ingesta de alcohol aunque sea durante unas semanas, entre ellos la mejora del sueño. «Muchas personas utilizan el alcohol pensado que les ayudará a dormir mejor, pero no es así», explica Muñoz Yuste que apunta que si bien es cierto que el alcohol ayuda a conciliar el sueño también repercute en la calidad del mismo de modo que «será un sueño inestable y hará que se despierten más veces». Reducir el consumo de alcohol, asegura la experta, «ayuda a sentirse más descansado al día siguiente y que el sueño sea de mejor calidad».

Además, dejar de consumir alcohol también favorece la pérdida de peso a medio plazo teniendo en cuenta que «a nivel nutricional el alcohol tiene un alto contenido calórico y bajo valor nutricional ya que aporta calorías vacías, es decir, sin ningún nutriente esencial para el organismo». Una noche de copas, pone como ejemplo, «puede aportar más de la mitad de energía que necesitamos en un día» eso sin contar con que «el alcohol deshidrata, ya que produce alteraciones en el metabolismo del agua y, como consecuencia, nos sentiremos más hinchados».Por estos motivos, dejar el alcohol ayudará con la pérdida de peso y a conseguir sentirse más deshinchado.

No beber también hará que estemos más fuertes y protegidos frente a ciertas enfermedades ya que «el alcohol debilita el sistema inmunonológico y permite que el cuerpo esté más expuesto a enfermedades porque el consumo de alcohol, afecta a las células de defensa». Por tanto, dejarlo, beneficiará a nuestra inmunidad, afirma Muñoz Yuste.

Y aunque el alcohol genera «emociones positivas a corto plazo», tales como confianza en uno mismo, buen humor o sensación de energía, no hay que olvidar que «es una droga» y que actúa como «un depresor del sistema nervioso central» con lo que en realidad «provoca un bajo estado de ánimo, no en ese momento de consumirlo, sino posteriormente». Por tanto, siempre que no haya una adicción, dejarlo «va a mejorar el equilibrio en el estado de ánimo», defiende esta profesional de la alimentación.

Otro de los beneficios de no ingerir alcohol tiene que ver con nuestra imagen exterior y en este caso con nuestra piel, cuyo aspecto mejora cuando no se ingieren bebidas alcohólicas. Vuelve a recordar la experta que el alcohol nos deshidrata y «en consecuencia la piel se ve afectada, apagada y con un aspecto más envejecido». Por esa razón, «dejar el alcohol contribuirá a que la piel luzca más brillante».

mejora cognitiva. Entre los muchos otros beneficios de no tomar alcohol, aunque sea dentro de este reto del 'Dry January', está el de mejorar los procesos cognitivos. No en vano, «las personas que beben habitualmente tienen más dificultades para concentrarse» de modo que «al dejar el alcohol se consigue una mente más despejada y una mejora en la capacidad de memoria y atención».

Y aunque sea uno de los beneficios que menos se pueden percibir lo cierto es que dejar de beber alcohol también ayuda a cuidar la microbiota intestinal. «La salud de la microbiota es importante ya que existe una relación directa entre el intestino y el cerebro», explica María que apunta que «hay evidencia de que el alcohol impacta de manera negativa en nuestra microbiota y favorece la disbiosis intestinal dando paso el estado de inflamación»

Apunta la experta en nutrición que si bien dejar de consumir alcohol durante un mes, y sumarse a este reto, «aumenta la sensación de bienestar y permite conseguir beneficios» continuar con el cese del consumo de alcohol después de este mes «es la clave para disfrutar de estos beneficios de forma permanente».