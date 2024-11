Resumen de la temporada taurina del 2024 en Ávila y provincia

Terminada la temporada taurina del 2024 en Ávila y su provincia, y puestos hacer un resumen de la misma y comparándola a la del año anterior, se puede decir que no ha estado mal en lo que a festejos se refiere, ya que arroja datos buenos, aunque con alguna reducción de festejos dado que la anterior temporada arrojó 60 festejos y en el 2024 fueron 57 los celebrados. Pero la fiesta de los toros sigue resurgiendo en nuestra provincia y en algunas localidades con más fuerza. Se programaron corridas de toros, novilladas C/P, novilladas S/P, corridas de rejones, festivales, clases prácticas y festejos populares con recortadores.

Resumiendo estos 57 festejos, fueron 13 corridas de toros donde se cortaron 72 orejas y 4 rabos; 6 corridas de rejones donde se cortaron 37 orejas y 3 rabos; las novilladas con picadores fueron 9 donde se cortaron 30 orejas y 0 rabos; las novilladas sin picadores fueron 13 con 56 orejas y 1 rabo; 4 fueron los festejos mixtos con el balance de 10 orejas y 2 rabos; los festivales tanto con picadores como sin picadores fueron 9 con el balance de 44 orejas y 2 rabos y los festejos de recortadores que se celebraron fueron 3 los cuales están llevando a muchos espectadores a las plazas y mucha juventud. En trofeos este es el balance: 249 orejas y 12 rabos, lo que quiere decir, con respecto al año anterior, que los presidentes fueron más severos a la hora de conceder trofeos.

En lo que respecta a los comienzos, la temporada se abrió con la celebración del bolsín de Candeleda en su XIV edición con 24 aspirantes. Como viene siendo habitual, con su ya reconocido prestigio, este año se celebró entre los meses de febrero y abril, con sus tres fases de clasificación y semifinal y la final, en la que intervinieron alumnos de las escuelas taurinas de E.T. de Ronda, E.T. de Castellón, E.T. de Jaén, E.T. de Guadalajara, E. T. de la Algaba. E.T. de Valencia, E.T. de Albacete, E.T. de Nava del Rey, E.T. de Linares, E.T. Camas, E.T. Diputación de Badajoz y E.T. de José Cubero Yiyo. Se lidiaron novillos erales de las ganaderías de El Tajo y la Reyna y de Enrique Arranz. La final la disputaron Álvaro Serrano, de la E.T. de Nava del Rey; Daniel Moset, de la E.T. de Guadalajara; y Julio Méndez, de la E.T. de Badajoz, alzándose con el triunfo este últmo.

Resumen de la temporada taurina del 2024 en Ávila y provincia En el mes de abril tuvo lugar el primer cartel de relumbrón con figuras en Arenas de San Pedro, con la presencia de Andrés Roca Rey, Emilio de Justo y Juan ortega. En esas 12 corridas de toros más que se celebraron en la provincia pasaron toreros y figuras por los ruedos abulenses como Curro Díaz y Manuel Escribano por Arenas;Miguel Ángel Perera y Daniel Luque en Ávila;Joselillo y Miguel Tendero en Sotillo de la Adrada; Alejandro Talavante, Cayetano, Pablo Aguado, Álvaro de la Calle, Manuel Diosleguarde, Ismael Martin, Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Visens y el peñarandino Sergio Pérez de Gregorio en la plaza de Arévalo; Noé Gómez del Pilar, Uceda Leal, Antonio Ferrera, Miguel de Pablos y Diego García en Cebreros; Sergio Rodríguez y Ángel Telles en Las Navas del Marqués; por Piedralaves pasaron Miguel Tendero, Javier Herrero y Jairo Miguel. Yen Navaluenga hicieron el paseíllo Cayetano, Gines Marín y Jarocho.

En lo que a novilladas con picadores se refiere también estuvo lo más granado del escalafón por las plazas de nuestra provincia en esos nueve festejos que tuvieron lugar. Reseñaré algunas de ellas, como la de Las Navas del Marqués, con Jarocho, en una de sus últimas novilladas antes de tomar la alternativa, Alejandro Chicharro, Pedro Andrés y Joel Ramírez. En Gavilanes, donde se dio el percance más grave de esta temporada con la cogida de Pedro Bilbao, le acompañaron en el cartel Rafael Reyes y Víctor Cerrato. En Casavieja hubo dos novilladas, con Javier Montalvo, García Corbacho, Fuentes Bocanegra, Emilio Ortega,Víctor Cerrato y Pedro Andrés. En Navaluenga tuvo lugar una excelente novillada con Pepe Luis Cirugeda, Manuel Román (que al término de esta novillada anunció su despedida del toreo) y cerró el cartel el salmantino Marco Pérez. Burgohondo también dio su tradicional novillada en un mano a mano entre Javier Zulueta y Marco Pérez.

En el apartado de novilladas sin picadores y clases prácticas fueron muchos los festejos donde alumnos de las diferentes escuelas taurinas actuaron en las ferias de novilladas de nuestros pueblos, dejando sus buenas sensaciones y abiertas las puertas para próximas ferias venideras. Recordaré algunos de los nombres que por los ruedos de nuestra provincia pasaron, como el de Sergio Rollón, el de Burgohondo, que pasó por varias plazas dejando muy buenas sensaciones en todas ellas y pidiendo paso para dar el salto al siguiente escalafón. También pasaron la segoviana Olga Casado, que se ha hecho un sitio en este escalafón de los de sin picadores;Félix San Román, que dejó ver que tiene madera de torero y quiere llegar a más; el arenense afincado en la escuela de Badajoz, Julio Méndez, que se alzó con el triunfo en las novilladas de Navalperal de Pinares y en el certamen de la piña de oro de Hoyo de Pinares;y también el hermano del matador de toros Tomás Rufo, Pedro Rufo, que sigue la estela de su hermano.

En el apartado de festejos populares tanto en Arévalo como en Las Navas del Marqués estuvieron los mejores, destacando al Guinde, David Ramírez 'El Peque', Cristian Mora, Yonatan Castaño, Alejandro Pascual 'Alex' y todo un ramillete de valientes que se enfrentan a la cara del toro a cuerpo descubierto.

En el apartado de ganaderías fueron muchas las que también pisaron los ruedos abulenses. Recordemos algunas de ellas: El Tajo y la Reina, Enrique Arranz, La Castilleja, La Guadamilla, Martín Lorca, Hato Blanco, Montalvo, Pablo Mayoral, Garcigrande, Monte la ermita, Prieto de la Cal, Antonio Palla, Zalduendo, el Sierro y San Román entre otras con la misma repercusión en el tema ganadero.

Esta temporada los galenos o ángeles guardianes en la enfermería sí que han tenido algo de trabajo en ellas, en algunos casos leves, teniendo que atender rasguños y algún varetazo que otro, y la cornada que ya hice referencia con anterioridad, la sufrida por Pedro Bilbao en Gavilanes que le profirió un novillo de la Guadamilla, de gravedad, teniendo que ser remitido a un centro asistencial de Talavera de la Reina, obligándole a cortar la temporada.

El último apartado, y no menos importante, es el de los empresarios y ayuntamientos que fueron artífices de esta buena temporada en nuestra provincia y desde esta página quiero dar las gracias por sus atenciones y facilitarme su colaboración para poder desarrollar mi trabajo por sus plazas. De Candeleda, Arenas de San Pedro, Ávila, Sotillo de la Adrada, Piedralaves, Casavieja, Higuera de las Dueñas, Navalmoral de la Sierra, Gavilanes, La Adrada, Lanzahíta, El Barco de Ávila, Piedrahíta, Arévalo, Maello, Las Navas del Marqués, Cebreros, Navaluenga, Navalperal de Pinares, Burgohondo, Barraco, Hoyo de Pinares, Monbeltran, San Juan de la Nava y finalizo la temporada en Velayos.

Finalizo este final de temporada deseando que la próxima sea no menos que esta y se consigan éxitos en todas ellas. Un fuerte abrazo para todo el mundo del toro.