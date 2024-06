No ha sido una temporada sencilla para la Cultural Deportiva Cebrereña.«La temporada más complicada desde que estoy aquí» confiesa Pepe García, y ya son 13 los años que suma al frente de los chicos de El Mancho ÁngelSastre. Dice el refrán que 'lo que mal empieza, mal acaba' y mal empezó esta temporada para los de Cebreros, aunque por suerte y por otras muchas cosas, desde el trabajo a la confianza y la implicación de todos, esta vez el refranero popular no se cumplió. «Estoy muy orgulloso del grupo» reconoce el técnico abulense en una temporada en la que tuvieron que remangarse cuando el equipo estuvo en descenso y reclamó la complicidad de todos. Y ahí, se encontraron todas las partes. «Es lo más importante que me llevo de esta temporada» afirma con orgullo Pepe García, que 'amenaza' muy seriamente con sumar otro año más en Cebreros, la que sería su decimocuarta temporada al frente de los culturalistas. Es Pepe García una 'rara avis' en esto del fútbol, donde va camino de superar en el recuerdo aquellos números que situaban hace años a Roberto Carlos Fernández, ex entrenador de La Virgen del Camino, como el 'Ferguson' del fútbol castellano y leonés cuando alcanzó 15 temporadas en Los Dominicos. Un 'récord' que tiene a mano.

«Ha sido un año complicado y complejo por todo lo que rodeó al equipo desde el inicio» recuerda Pepe García. Porque para entender la temporada 2023-2024 de los culturalistas hay que remontarse al comienzo del verano, a ese momento en el que Ángel Sastre, que tantas veces dijo que se iría como presidente, se fue. Y todo se puso patas arriba. La búsqueda de una nueva Junta Directiva y los interrogantes sobre la continuidad del proyecto tal cual se le conocía asaltaron a todos mientras el vacío de la presidencia no se resolvía. El verano «fue un huracán de informaciones. Los chicos me llamaban y tenía que ser honestos con ellos.En ese momento no sabía lo qué iba a pasar.La cosa pintaba francamente mal» recuerda Pepe. «Hasta el último momento no sabíamos si el equipo iba a seguir hacia adelante. Al final todo salió bien, la nueva Junta Directiva que llegó confirmó que quería darle continuidad a todo lo que se había hecho hasta ese momento. Por suerte apareció una Junta Directiva continuista con lo que se había hecho, con más miembros, capaces de que todo estuviera bien organizado». Sin embargo todo lo que había pasado «nos complicó comenzar bien.Salimos muy tarde».En las dudas sobre la continuidad del primer equipo fueron muchos los futbolistas «que se comprometieron con otros clubes». Hubo que rehacer el equipo, «tirar de juveniles».Y eso, por mucha experiencia que tenga el técnico abulense, «siempre es complejo».

Días de incertidumbre tras los que el equipo «salió adelante, que era lo que queríamos». Aunque los prolegómenos fueron complicados, «la pretemporada fue buena. El trabajo lo empezamos muy bien pero la escasez de efectivos, lesiones de larga duración y todo aquello por lo que habíamos pasado nos hizo pasar por un periplo muy malo antes de Navidades. El equipo se vio inmerso en resultados complejos». Fue una primera vuelta «muy mala» en la que el equipo se asomó al descenso, lo que nunca había pasado. Empatado a puntos –15– con el Deportivo Arenas, la realidad en esos momentos era muy diferente a la esperada. «Todos entonamos el mea culpa».

El vestuario asumió la situación. «Nos conjuramos todos. Dijimos que teníamos que sacarlo adelante porque el equipo estaba en una zona de peligro.Hablamos largo y tendido y el equipo entendió el mensaje». Junto al mensaje, la llegada de Diego Pérez –volvía tras su paso por el Diocesanos– ayudó a un equipo que «dobló números» en la segunda vuelta –de los 15 puntos en la primera a los 42 que sumó finalmente– para confirmar «un final de campeonato espectacular después cómo íbamos».El equipo cerró el curso ganando seis de los últimos siete partidos y entre ellos a un Briviesca que se jugaba el ascenso y ante el que certificaron la permanencia. «La mayor alegría de los últimos tiempos.Lo tengo grabado. Ha sido un final temporada que nos ha dejado con un buen sabor de boca».

Al recuerdo viene aquella cena de Navidad. Junto al homenaje a Juli 'Pistolero' por sus 50 goles con la verdiblanca, las palabras de los capitanes. «Ahora estamos en una mala situación, pero esto es la Cebrereña.Más que nunca una familia y entre todos vamos a salir hacia adelante» dijeron.No eran palabras huecas ni frases hechas. No cuando vienen de jugadores como Súper, Chino,Juankar,Perdi o Juli. En los malos momentos Pepe García tuvo el respaldo y la respuesta del vestuario. «Totalmente».Se le nota al técnico rotundo en sus palabras. «Nadie se puede imaginar lo orgulloso que estoy del grupo».Jugador en el pasado, entrenador en el presente, sabe de esto. «Al entrenador le sigues, vas con él donde sea cuando los resultados van bien. Es fácil hacerlo, pero cuando los resultados no van bien... Sin embargo no he visto en ningún momento dudas hacia mi persona y ni mi labor. Ni dentro del club ni de la plantilla. Han creído en todo momento en mi persona y eso es muy importante para salir de esos apuros en los que nos encontrábamos. Es lo que me llevo este año» explica el técnico verdiblanco. «Los capitanes han sido los líderes a la hora de seguir al entrenador.No sólo en lo deportivo, donde han sumado todos, sino en lo anímico y lo personal». Importante labor de los capitanes, y no menos estar rodeado de «un cuerpo técnico de mi confianza». A partir de ahí «todos hemos sido una piña».

Ha sido un año de mucho trabajo. «He tenido que redoblar esfuerzos, reinventarme en muchos momentos, reinventar futbolistas», introducir «nuevas fórmulas de trabajo a partir de vídeos y análisis, de proponer nuevas cosas para tratar de darle la vuelta a la situación». Todo ello permitió a los culturalistas darle un giro a un curso que ha sido el más complicado de Pepe García como entrenador en la Cebrereña. «Cuando estás en Tercera se entiende que puedas pasar por momentos complicados.Estás en una categoría con equipos de primer nivel, de capital de provincia, jugadores importantes... En muchísimas ocasiones fuimos capaces de salvar momentos complicadísimos –la Cebrereña fue capaz de sumar seis temporadas consecutivas en Tercera– pero era entendible que tuviéramos que pelear por la permanencia. Sin embargo ahora esos momentos complicados no se entendían. Estamos en una categoría en la que, en principio, por nombre debíamos estar arriba» reconoce Pepe García, que finalmente sacó al equipo de allí donde nadie entendía que estuviera.

Por nombre todos esperaban a la Cebrereña más arriba.Otra cosas es por plantilla. En estos años se han ido marchando jugadores muy importantes, demasiado. Son ya 13 años al frente de un equipo en el que Pepe García llegó a manejar jugadores como David Terleira, Jota, Piru,Vicente, Mario Juez, DiegoQuirós, Aitor, Juanma, JuanBerlana, Jerays, David Franco, Ruba, Mario Hidalgo... Este año perdía a David Terleira, Aitor, Guille Velayos, Dani,DiegoPérez,Garrosa... «Estamos hablando de un equipo que pierde jugadores importantes, que no son fáciles de cubrir, pero siempre he creído en el grupo y el grupo ha creído en mi.Eso ha sido fundamental». El proceso de renovación no es sencillo. «Hemos sacado el mayor potencial posible a cada futbolista».

Poco a poco esta Regional les obliga a más. «Ya tengo cierta experiencia en esta categoría y no es lo que era. Es una categoría muy fuerte. Antes te venía un equipo a jugar con once y el conductor del autobús. Ahora ya no». Ya no hay las diferencias entre equipos que había antes. «La igualdad entre unos y otros es patente. Se está descendiendo con muchos puntos y los equipos tienen opciones hasta el final. Nadie se puede dormir y eso también es bonito».

Un año complicado con un final feliz. «Hemos acabado con un impulso muy fuerte.El equipo ha sabido reinventarse, por decirlo de alguna manera, y hemos terminado muy bien a nivel futbolístico y muy bien a nivel anímico». Y con todo estos mimbres Pepe García mira al futuro con ánimo de seguir. «La opción de seguir en la Cebrereña es contundente. Tiene que ponerse muy mal para no continuar un año más». No es definitivo, «en esto del fútbol ya se sabe», pero las conversaciones con la Junta Directiva van por el camino correcto. «No me quiero lanzar a la piscina hasta que esté llena de agua, pero si el grupo vamos de la mano, no tiene que pasar nada raro». La 14º de Pepe García al frente de la Cultural Deportiva Cebrereña ya está en camino.

Inseparables

Pepe García y la Cultural Deportiva Cebrereña encontraron sus caminos en 2011. Segundo con José 'Chino' Zapatera y José ManuelManzano en el Real Ávila, Pepe García afrontaba en El Mancho ÁngelSastre su primera oportunidad como primer entrenador. Se quedó a las puertas de ascender a Tercera en su primer año (2011-2012) pero lo conseguía en el siguiente (2012-13). El primer reto, volver a pisar la Tercera, lo había conseguido. Empezaba uno nuevo, lograr la permanencia. Y lo logró. No sólo un año, sino que Pepe García asentó a 'los chicos de la frontera sur' en Tercera División.Seis temporadas consecutivas. Desde la 2013-14 a la 2018-19. Volvería a llevar a los culturalistas a Tercera, donde los verdiblancos jugarían de nuevo la temporada 2021-2022. Desde entonces, dos temporadas consecutivas en Regional.La próxima 2024-25 será la tercera. No importa dónde. Pepe García seguirá en El Mancho ÁngelSastre. Su 14º.