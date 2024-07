Julia de Castro estrena ‘On the go’ en Ávila

On the go es una expresión inglesa abierta a diferentes sentidos y sutilezas (todas ellas encaminadas a expresar una elevada vitalidad física y emocional) de las que la actriz, directora y guionista abulense Julia de Castro eligió la que significa 'Sobre la marcha' para titular la película (una road movie, la ha definido la crítica) con la que ha triunfado a nivel internacional y que, por fin, ha llegado a las pantallas de España, donde se ha estrenado a finales de junio en varias salas.

Este film divertido, fresco e irreverente, ha realizado un muy exitoso recorrido por festivales de todo el mundo –comenzó ganando una mención especial del jurado Junior en el prestigioso de Locarno y luego sumó, entre otros, la mención especial Biznaga Arco Iris en la Seminci, el Premio al Mejor Largometraje español y a las Mejores directoras del festival de cine FICX de Gijón, el Premio del Jurado del festival Cheris-Cheries de Francia, el Premio Panorama España del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria o el Premio Miglior Film Casa Rossa Internazionale de Bellaria Film Festival de Italia, y además se ha proyectado en numerosos países–, y el día 6 de agosto se proyectará en Ávila, un estreno local que a la codirectora de la película (la otra responsable de la dirección y el guión es María Gisele Royo) le hace «mucha ilusión» por llegar a su tierra.

El protagonismo 'abulense' de On the go, inesperado, se acrecienta si se tiene en cuenta que Chacha Huang, una de las actrices protagonistas, llegó con 18 años de edad a Ávila, donde pasó un año entero aprendiendo español, y es posible que ella sea una de las compañeras de la película que vengan con Julia de Castro al estreno en Ávila del 6 de julio, ya que ha manifestado que después de tanto tiempo le gustaría volver a esta tierra. De su buen hacer en el campo de la interpretación bien está añadir que entre sus últimos trabajos se cuentan los realizados para El zorro y la película internacional Emmanuelle, la versión de la de los 70 que inaugura el festival de San Sebastián este año).

Con todo ese bagaje de reconocimientos, y con las codirectoras de la película realizando una original promoción de la misma recorriendo la geografía española en furgoneta para asistir a cada proyección que se haga de On the go hasta llegar a salas en septiembre, bien está que en ese tour nacional, muy coherente con un largometraje que es una road movie, tenga una de sus paradas en la capital abulense, a donde llegará no sólo como una película más que ocupa cartel sino acompañada de una significativa parte de sus creadoras.

On the go, explica Julia de Castro, nació en la pandemia y se rodó con una justeza de medios económicos que ayudó a que fuese más auténtica, a modo remake-homenaje a Corridas de alegría (1982), olvidada película de un cine español que unía destape y punk. Lo que en ella se aborda, con una vitalidad contagiosa, es el tema de la maternidad, a través de dos personajes que se encuentran en la carretera: Milagros, que a sus 37 años estira una juventud sin preocupaciones; Jonathan (24), que busca consuelo a un abandono en su adicción a Grindr, acompañados por otros que enriquecen mucho la trama.