«No va a haber mejor momento para invertir en los próximos 5 años que ahora». Así de tajante se mostró el director general de Iberaval, Pedro Pisonero, durante una de sus intervenciones en el desayuno informativo celebrado este miércoles en Sofraga Palacio, organizado por Promecal e Iberaval sobre 'Financiación y crecimiento empresarial en Ávila: oportunidades locales', en el que el empresariado abulense señaló el papel clave de esa sociedad de garantías en la puesta en marcha de proyectos empresariales en la comunidad.

Presentado por Patricia Carrera, directora de La 8 Ávila, y moderado por Pablo Serrano, director de Diario de Ávila,' el acto contó con la intervención de los empresarios locales Abel Sanz, Teodosio del Caño y Jesús Caro, ante un auditorio compuesto por más de medio centenar de empresarios abulenses y representantes de las administraciones. Durante sus comparecencias, los empresarios abulenses apuntaron la importancia de la financiación a la hora de poder plasmar las ideas empresariales en actividades reales, y ahí pusieron en valor la ayuda «vital» de Iberaval para sus diferentes proyectos.

Pisonero dibujó un planteamiento sobre la situación empresarial de Ávila y resto de Castilla y León en el que destacó que «los datos avalan que la situación es mejor de lo que se puede pensar». El director general de Iberaval comenzó resaltando el hecho de que «la edad media de los empresarios aquí representados es menor que en otras ocasiones» y asegurando que, desde su experiencia, «aunque también hay proyectos que fracasan, no nos vamos a engañar, los negocios funcionan, como siempre», opinión avalada por el hecho de que «Iberaval ha crecido un 18 por ciento en el último año y el 52 por ciento de las financiaciones fueron para inversiones». Pisonero se mostró convencido de que «en Ávila se funciona más de lo que se dice, probablemente bien del todo no, pero las cosas han mejorado y podemos decir que marchan razonablemente bien». De hecho, para el director general de Iberaval «no va a haber mejor momento para invertir en los próximos 5 años que ahora». Además, lanzó el mensaje de que «al igual que en otras provincias, son los empresarios locales los que van a tener que liderar el crecimiento, porque las empresas no vienen de fuera», matizando que «aunque en Ávila es recurrente hablar de Madrid y de mejorar sus conexiones, la clave está en los empresarios locales, los que están sentados aquí», responsables, desde el punto de vista positivo, de que «en su zona de influencia haya gente que no se tenga que ir a trabajar a otros lugares».

Sobre el papel de Iberaval como sociedad impulsora de muchos proyectos tanto en Castilla y León como en otras zonas del país en donde también opera, Pisonero reconoció que «nosotros podemos ayudar a las pymes porque, a su vez, a nosotros nos ayudan otras instituciones. Esto es como una comunidad que funciona». Como dato, en lo que va de año Iberaval ha formalizado en Ávila casi 200 operaciones por un importe total de 18 millones de euros.

empresarios. Teodosio del Caño, cofundador de Onyx Solar, comentó el hecho de que «el mayor problema que tenemos los empresarios a la hora de poder llevar a cabo nuestra idea es el de la financiación, y por eso nosotros estaremos eternamente agradecidos a Iberaval, porque el primer préstamo, de 200.000 euros, llegó gracias a Iberaval. Sin ello, no estaría hoy aquí sentado porque los bancos casi nunca financian ideas. Cualquier iniciativa empresarial supone un riesgo que con Iberaval pasa a ser compartido, lo que es de agradecer». Del Caño lamentó el hecho de que «en este país, los empresarios no somos ejemplo de nada y con que por lo menos no nos insulten ya nos vale. En otros países no pasa esto, y para evitarlo aquí creo que sería necesario que la cultura del esfuerzo se destacara desde los niveles educativos y evitar de esta manera el ataque continuo que tienen los empresarios». En cuanto a la relación con Madrid, para el confundador de Onyx, «esa comunidad es un problema para el desarrollo económico de nuestro país porque acapara el 30% del PIB y deslocaliza empresas por temas fiscales». No considera vital para la economía de Ávila la mejora de las conexiones con Madrid, «porque el no tenerlo tiene otras ventajas. La calve está en ser mejores y tener buenos productos, independientemente de donde estés».

Abel Sanz, propietario de Neumáticos Abel Sanz, de la localidad abulense Pajares de Adaja, afirmó que «las ayudas de Iberaval y los préstamos Covid han sido indispensables para seguir creciendo y poder mantener los empleos», y en cuanto a la relación Ávila-Madrid, considera que «lo que hace Madrid es quitar negocio a las provincias que hay alrededor».

Por último, Jesús Caro, administrador de Ramón Caro SL, fábrica de embutidos también de Pajares de Adaja, apostó por la necesidad de «una deslocalización» en referencia con la influencia de Madrid en las empresas abulenses, «para que no todo tenga lugar en Madrid».