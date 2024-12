El PSOE enmienda las cuentas de Diputación por 6,4 millones

El grupo socialista en la Diputación de Ávila ha presentado cerca de una treintena de enmiendas al Proyecto de Presupuestos de 2025 de la institución provincial por un valor cercano a los 6,4 millones de euros, al considerar que las cuentas presentadas por el equipo de gobierno del PPson «un mero trámite» y «no tienen ambición, profundidad, inversiones ni credibilidad».

Son palabras de la portavoz del grupo socialista, María del Carmen Iglesias, quien afeó que con «las modificaciones presupuestarias que se aprueban a lo largo del año» los proyectos de presupuestos «se quedan en papel mojado» y «se desvirtúan», poniendo como ejemplo lo sucedido con las cuentas del año pasado, que se fueron hasta los 122 millones en ingresos y gastos desde los poco más de 80 previstos inicialmente. «Imagínense lo que se puede hacer con ese dinero si se planifica bien», añadió.

Con todo, y centrándose en las cuentas del próximo año, el resumen del PSOE es que «hay que invertir más» y hacerlo «de verdad», al considerar que, pese a «la venta grandilocuente del proyecto», la inversión prevista para el 2025 es «escuálida» y no roza los 40 millones «como han dicho, no llega a 25 millones». Así, el PSOE ha presentado 27 enmiendas por un valor total de casi 6,4 millones en ámbitos como la vivienda, la dependencia, la accesibilidad, el campo, la formación, el medio ambiente o la industria. Así, destacan los 800.000 euros para un plan provincial de vivienda con ayudas a la rehabilitación de edificios para vivienda social (800.000 euros), la compra de contenedores de orgánico (700.000 euros), la modernización de infraestructuras en el CTR Tiétar (700.000 euros), la creación y promoción de espacios de ocio juvenil (700.000 euros) o un plan integral de ganadería extensiva y estructuras de protección ganado, además del incremento de la partida para la mejora de polígonos industriales en 400.000 euros, la creación de una línea de apoyo económico para el relevo generacional (200.000 euros), las ayudas a cooperativas agrarias (150.000 euros) o el impulso a la formación, entre otras. Todo ese dinero lo obtendrían «reduciendo algunas partidas que están sobredimensionadas o que nunca se ejecutan», explicó la portavoz.

Además, y aunque no se trata de una enmienda formal, el PSOE apuesta por un plan extraordinario de dinamización municipal con cargo a los 15,7 millones de la venta del edificio del Colegio de Huérfanos a la UCAV, un montante que «no está en el presupuesto» porque la operación no está cerrada pero «se podría haber incluido porque está prácticamente hecho», señaló Iglesias. «Queremos que ese dinero, que es de un bien público, se destine a los municipios» porque de no reflejarse en las cuentas «irá a los remanentes con los que el PP beneficia a unos en perjuicio de otros con las subvenciones nominativas» que, remarcó, «se tienen que terminar».