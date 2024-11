El Ayuntamiento de Ávila ha iniciado la modificación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), con el fin de establecer una moratoria informativa en el primer semestre del año 2025.

Según han informado fuentes municipales, en la Comisión Informativa de Presidencia e Interior celebrada este miércoles, se ha dictaminado favorablemente la introducción en la ordenanza de una disposición transitoria, según la cual, en el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la ordenanza (1 de enero) y hasta el 30 de junio de 2025, no serán objeto de denuncia los hechos que pudieran ser constitutivos de infracción tipificada en la ordenanza respecto a los accesos no autorizados de vehículos no contemplados en la misma.

En este periodo de tiempo, se enviará a los titulares de los vehículos que sean detectados cometiendo infracciones una comunicación de carácter meramente informativo.

La introducción de esta moratoria informativa se realiza tras aprobarse, en el mes de mayo, con los votos a favor de Por Ávila y PSOE, la abstención de Vox y el voto en contra del PP, la ordenanza reguladora de la creación y gestión de la Zona de Bajas Emisiones y el proyecto de ZBE, cuya entrada en vigor será el 1 de enero de 2025.

Posteriormente, en el Pleno del mes de septiembre, se aceptó por unanimidad de todos los grupos políticos la propuesta del Partido Popular de dejar sin efecto durante los seis primeros meses las multas para quienes no respeten la prohibición de acceder a esa zona con vehículos no permitidos. Para que este acuerdo plenario fuese efectivo se tenía que modificar la ordenanza en cuestión, y ese primer paso ya se ha dado con el acuerdo adoptado este miércoles en la Comisión Informativa de Presidencia e Interior.

La propuesta del PP hacía referencia, tal y como explicó en su momento su portavoz, Jorge Pato, a «habilitar un periodo de sanciones meramente informativas a los conductores que incumplan la prohibición de acceder a la ZBE con vehículos contaminantes», y alargar ese periodo durante «seis meses de la entrada en vigor de la ordenanza», prevista para el 1 de enero del año que viene. Pato aseguró que «el desconocimiento de la ley no permite su incumplimiento, pero es razonable que si la elaboración de esta ordenanza ha sido compleja, exigir a los ciudadanos su aprendizaje y memorización sería injusto», instando al equipo de gobierno de Por Ávila a que pusiese en marcha una campaña informativa sobre las obligaciones que supone esta ZBE, de tal manera que «la falta de diligencia de Por Ávila no afecte a los abulenses».

Con más o menos matices, el resto de formaciones políticas apoyaron esta moción.

Ahora, una vez dictaminada la modificación de la ordenanza en comisión, el siguiente paso será su aprobación en el pleno municipal.