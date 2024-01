Hay que pasar página. No le queda otra a un Colegios Diocesanos al que le tocó sufrir el 6-0 del UDSSalamanca dentro y fuera del campo, donde las redes sociales quisieron ser juez y parte de lo ocurrido y visto sobre el césped del Helmántico. Porque tras la «cornada» de lo futbolístico llegó el «ruido del después» en el que muchos –algunos arrepentidos después borrando lo dicho cuando intuyeron que podía tener consecuencias legales– trataron de sembrar la duda sobre el resultado y las causas del mismo. Se puso «en cuestión la honestidad de este vestuario» y no ha gustado entre los colegiales, que han tomado nota de cuantos han hablado. Un mal trago que han tenido que digerir los de Iván Lastras en una semana en la que no hay tiempo para más lamentos ni pérdidas de tiempo con quienes tiran la piedra y esconden la mano. Especialmente cuando se mira al calendario y se ve lo más inmediato. Este sábado, a partir de las 16,00 horas en el Sancti Spíritu, el Colegios Diocesanos recibe al Almazán, un equipo que saboreó en los últimos años las mieles de los playoffs y la Copa del Rey y que ahora convive con los sinsabores de una pelea por evitar el descenso en la que puede verse implicado de lleno de conseguir los colegiales la primera victoria de la temporada. De eso va este partido.

«Por suerte el fútbol te da una oportunidad nueva cada siete días» y les llega a los colegiales este fin de semana de manos de los de Pablo Cortés, un equipo ahora fuera de los puestos de descenso «pero al que tenemos a cuatro puntos de distancia». Es un rival directo, «un equipo al que tenemos que meter en la pelea». Se han reforzado los sorianos, lo han hecho también los colegiales con Pablo Negro y Martiña, dos piezas que deben aportar en lo que resta de curso.

Saben entre los colegiales que «el camino a seguir» es lo visto ante la Ponferradina B.Al menos en parte. Porque aquella tarde «hicimos muchas cosas bien» aunque no se ganó. «Ojalá esta vez hagamos menos cosas bien y ganemos los tres puntos» valoraba IvánLastras, que quiere volver a ver a ese equipo «que generó ocasiones, que dominó al rival. En nuestra casa debemos demostrar que queremos sacar puntos».

Entrará Pablo Negro en convocatoria pero pierde para el partido a DiegoPérez y Ángel Encinar por sanción, a Fala por problemas familiares y a Guille aún en proceso de recuperación. «Excusas cero» deja claro Lastras. «El equipo está deseando que llegue el partido y poder limpiar la imagen del otro día, que a nadie nos gustó».