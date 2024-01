Comienza la segunda vuelta para el Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar. Después de una primera «de altibajos, de irregularidades, alternando momentos de gran baloncesto con meteduras de pata», se inicia «una segunda vuelta con perspectivas y horizonte totalmente abierto». Porque quiere abrir un nuevo capítulo Evaristo Pérez sin guión previo o, mejor dicho, con un guión muy diferente. «A partir de aquí no queremos dar ningún partido ni por ganado ni por perdido de antemano. No hemos puesto ninguna cruz, ni en positivo ni en negativo, a ninguno de los partidos».Punto de partida con el que este mismo fin de semana –sábado, 17,00– el Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar afronta el desplazamiento a Carballo, A Coruña, para enfrentarse al Calvo Basket Xiria.

Comienza el equipo la segunda fase de la competición con una idea fija, «los 14 equipos son de nuestra liga».Quiere Evaristo Pérez que los suyos «se salgan del guión» en esta segunda vuelta. Ni quieren dar por perdido aquellos partidos ante equipos «teóricamente superiores» ni dar por hecho «que vamos a ganar a los que tenemos que ganar».Empezando por Calvo Basket Xiria, al que se venció en el CUMCarlos Sastre (65-56). En el Pabellón Municipal Vila de Noia será otra historia.

«Es un equipo que juega muy fácil y es algo que envidio. Sabe utilizar muy bien las potencialidades de sus jugadores» señala Evaristo Pérez como una de las principales virtudes de los gallegos. No es la única. Es un equipo con un grupo de jugadores con un «poder de anotación grande» como son Valentín, Pau, James Potier yRubénRey a los que «acompañan el resto», que juegan con 'cincos' muy abiertos en un equipo que es el que más triples consigue del grupo. Un partido para «mostrar un aspecto más regular en el juego, estar bien concentrados los 40 minutos y poner las 'trampas' al rival para que se salgan de su guión».

Tras la victoria del pasado fin de semana ante el Solgaleo Bosco Salesiano, «el equipo está bien». No podrá contar con Ian Vivero, la única baja confirmada por cuestiones académicas.

La regularidad, la asignatura para lasegunda vuelta

Tiene claro Evaristo Pérez, entrenador del Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar, que cualquier cambio de guión en esta segunda vuelta debe pasar por la regularidad. «Estamos trabajando para ello» comenta.Una falta de regularidad que comienza por la fase ofensiva. «Uno de los problemas que arrastramos son los fallos en canastas fáciles, que es como se ganan los partidos. Debemos jugar más fácil».No es la única petición que hace a los suyos Evaristo Pérez. «Especulamos mucho» cuando llega la hora de atacar el aro. «Tenemos buenos tiradores pero no les sacamos beneficio.Tienen toda mi confianza para hacerlo».