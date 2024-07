Preguntan a la Junta por su aportación al plan agrario

Los sindicatos UGT y CCOO urgen a la Junta de Castilla y León a pronunciarse sobre su participación en la financiación del Programa de Fomento del Empleo Agrario del ejercicio 2024, el cual acaba de convocarse por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con un presupuesto de 1,6 millones de euros para la provincia y al que la Junta venía complementando en Ávila con 400.000 euros a mayores al año. Esto permitía alcanzar la contratación de 377 trabajadores (preferentemente eventuales agrarios) durante tres meses (de diciembre a febrero) a jornada completa para acometer trabajos de interés general en los 45 municipios adheridos de los consejos comarcales de Arévalo y Arenas de San Pedro, pero si la administración regional finalmente no aporta esa cantidad, todo "un salvavidas" para los afectados, los sindicatos se temen reducciones en forma de días o de jornada.

Según han explicado este martes en rueda de prensa, el temor viene de la "indefinición" mostrada por los representantes de la Junta en las comisiones de seguimiento llevadas a cabo a nivel regional, a finales de mayo, y provincial, la semana pasada. "A la pregunta de si la Junta iba a seguir confinanciando el plan agrario se trasladó que no sabían, que no tenían el dato", apuntó Juan Manuel Ramos, secretario de organización de la Federación de Industria de CCOO CyL, quien explicó que "todos los años se confirma la aportación y este año no", una falta de determinación que pone en juego "el pan, las habichuelas, de todos estos empleados", normalmente trabajadores del campo que están en desempleo por el fin de las campañas agrícolas.

La prisa de los sindicatos en saber si la Junta aportará o no viene porque "ya estamos en la cuenta atrás y el plan tiene que poner en marcha los procesos administrativos" asociados, destacó Sandra Vega, responsable de Acción Sindical de FICA UGT CyL, quien lamentó que, de confirmarse las sospechas, la Junta "dejará tirados a los ciudadanos de Castilla y León, lo que conllevará pérdida de ingresos y prestaciones" para 377 abulenses. En este marco, pidió al presidente Mañueco que "demuestre que Castilla y León funciona apoyando institucionalmente este programa en la provincia de Ávila".

El secretario provincial de UGT, Javier García, trasladó la "gran preocupación" existente por el futuro del plan, al defender que la ausencia de ese complemento sería un "desastre" que dejaría a Ávila "en la picota por la falta de acción política". Su homólogo en CCOO, Óscar García, recordó la movilización del campo que hubo en su día para arrancar el compromiso del Gobierno central con el plan y para lograr que se mantuviera la aportación de la Junta a la provincia de Ávila y denunció lo que podría ser un "nuevo atentado" al Diálogo Social. Además, llamó a implicarse en la defensa del plan a la Diputación, al jugar también "un papel" en el mismo en cuanto a la disposición del material y dada la trascendencia que tiene para todo el territorio.