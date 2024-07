Unas fiestas que "no están a la altura de lo que Ávila se merece". Ese es, según el concejal del Grupo Popular Enrique García Tejerizo, el sentir generalizado en la ciudad respecto a los festejos de verano que está a punto de comenzar y que tampoco responden a "lo que Ávila debería aspirar a ser como ciudad en fiestas".

Para el edil popular, "los adjetivos que se están vertiendo sobre el programa de fiestas de verano 2024 algunas asociaciones y entidades abulenses están plenamente justificados y no son más que la muestra de la decepción que tienen muchos colectivos de esta ciudad con el trabajo del equipo de gobierno". Y es que "con Por Ávila, esta ciudad cada vez se hace más pequeña y más cerrada y el alcalde lo demostró hace 48 horas con esas declaraciones. en las que resulta indignante escuchar que pueda llegar a criticar veladamente que las peñas intentan obtener un beneficio económico de la actividad que realizan en este recinto ferial durante las fiestas de verano con las casetas vendiendo comida y bebida a la gente que aquí se congrega para disfrutar, divertirse y pasar un rato de ocio", afirmó García Tejerizo

También calificó de "indignante que un alcalde eche en cara que el Ayuntamiento destina 10.000 euros para el montaje de estas casetas donde las peñas realizan su actividad, y lo es por dos razones, lo primero, porque obvia que los recursos que obtienen las peñas en este recinto ferial, como no tienen ánimo de lucro personal, luego revierten durante el año en la ciudad con actividades deportivas, lúdicas, festivas y solidarias, que luego el alcalde se apropia y las incluye en el programa municipal de fiestas, cuando muchas veces esas actividades no tienen apenas nada que ver, como por ejemplo los autos locos de los Mozos de las Vacas de este fin de semana, para los que el Ayuntamiento incluso ha intentado retirar el logo de otra institución que colabora". Y lo segundo, porque "para cualquier asociación, peña o cofradía, contratar una orquesta para hacer una verbena, sacar a la calle una procesión de Semana Santa u organizar una carrera solidaria, cuesta en algunos casos mucho más de 10.000 euros".

Estos colectivos, afirma el concejal del PP, "hacen mucho más por la ciudad que la gestión que está haciendo el alcalde, en este caso con las fiestas de verano y se justifica la pobreza del programa en que cuenta con la mitad de los recursos que el año pasado, pero es una situación que viene derivada de aquella doble ocultación con la que el alcalde concurrió a las elecciones municipales de 2023, la situación de casi de ruina económica del Ayuntamiento por su magnífica gestión de los últimos cuatro años, dilapidando recursos, y el hachazo fiscal que tenía preparado para el otoño y que no puedo hacer porque en el Pleno tiene mayoría minoritaria y la oposición se lo impidió".

"Como sucede con todo en lo que tiene que ver con Por Ávila, en lugar de ponerse a trabajar y sentarse con la oposición, lo que ha decidido el alcalde es tirar por la calle del medio, bloquear y recortar, en este caso, el programa de fiestas de verano, cuando quizás se podrían haber trabajado otras vías para mejorarlo recurriendo a patrocinios y mecenazgo o llegando entre todos al consenso de que si no se puede tener unas fiestas absolutamente gratuitas o tenerlas implica que tenga el programa el nivel que tiene este año, pues se podría haber trabajado para traer conciertos, aunque hubieran sido de pago, de artistas de primer nivel", señala Enrique García Tejerizo, quien afirma que "cada día el grupo mayoritario de la oposición al equipo de gobierno de Por Ávila empiezan a ser los abulenses de a pie y el alcalde debería empezar a reflexionar sobre ello" y apunta además que "hay dos peñas de la ciudad que han registrado una petición ante el Ayuntamiento para realizar dos conciertos en el recinto ferial y esto es como si en la fiesta de cumpleaños del pequeño de la familia, los hermanos mayores le dicen al padre, que no sabe administrar el dinero que entra en casa, que ya pagan ellos la fiesta de cumpleaños para que el pequeño no se quede sin celebrarlo".