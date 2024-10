El decano de los comercios de Ávila

Si hay una calle comercial por excelencia en Ávila esa es Reyes Católicos, una de las principales vías del casco histórico de la ciudad. Y, si pensamos en negocios, el más antiguo de los que existen en la capital se encuentra ubicado precisamente allí. Se trata del bazar Cristóbal Pardo, abierto por el tatarabuelo del actual propietario, José Pardo Santamaría, a mediados del siglo XIX (año 1850). Es decir, que el próximo año, si nada se tuerce, soplará 175 velas. Un hito impresionante para un negocio casi bicentenario.

Evidentemente, el negocio ha variado mucho desde sus orígenes. Tanto que surgió como una tienda de artículos de labranza con cuadras incluidas. «Tenía posadas para las caballerías. La gente de los pueblos venía a la ciudad a hacer gestiones con el burro o con la mula y los dejaban aquí mientras duraban esos compromisos. Aquí comían y dormían hasta que venían a buscarlos», recordó Cristóbal. Una imagen sorprendente vista desde los ojos de los jóvenes del siglo XXI. Y quizás más si se tiene en cuenta el aspecto actual y la percepción que se tiene ahora de toda la zona centro de Ávila.

Los años y los siglos pasaron, con Guerras Mundiales, Guerras Civiles, dictaduras, democracias y hasta pandemias mundiales, pero el bazar Cristóbal Pardo permanecía impasible en la calle Reyes Católicos, junto a la pequeña capilla de Nuestra Señora de las Nieves. Bueno, impasible tampoco, porque las generaciones iban pasando por el negocio y cada una lo iba adaptando a las necesidades de cada tiempo. Así, José Pardo entró en la tienda familiar en 1980 (44 años hace de ello) para inaugurar la quinta generación de comerciantes del bazar. «Entonces ya se trabajaba mucho el menaje de cocina, que es nuestro gran fuerte, y los juguetes. Las cosas han ido variando, pero los cambios han sido menos significativos», confiesa el actual propietario. Unas modificaciones en las que introdujeron, entre otros elementos, recuerdos turísticos, en consonancia con otros negocios de la zona.

La calle Reyes Católicos fue, durante muchas décadas, la principal vía comercial de Ávila (en realidad, para muchos abulenses lo sigue siendo). Pero el aspecto actual dista mucho de su periodo de esplendor. Quien pasee por allí podrá comprobar que proliferan los locales cerrados, una situación que viene de lejos. «Todo empezó desde que se hizo la peatonalización del centro. Aquello fue el principal punto de inflexión para que los negocios y las viviendas comenzaran a quedarse vacíos», considera José Pardo. Y no le queda razón. Las sucesivas obras de acondicionamiento del centro histórico están eliminando las plazas de aparcamiento, lo que ahuyenta a los compradores para subir 'de tiendas'. «Nosotros tenemos un público muy fiel que sigue subiendo, pero notamos que cada vez menos por lo que cuesta aparcar», afirma. Una situación que, en su opinión, también sufren la calle Duque de Alba o la Avenida de Portugal, otras vías comerciales históricas de la capital abulense.

Es cierto que hay negocios jóvenes que se han establecido en esta arteria de la ciudad (PuroEGO, Nache's, Mango) con aparente éxito. Pero estos negocios puntuales no frenan el progresivo declive que se vive en la zona. Los precios abusivos y las reformas son los principales motivos de que no se establezcan nuevos comercios allí. «Los precios son muy caros para comprar. Y luego está la reforma interior que hay que hacer. He visto empresarios que han intentado montar negocios por aquí, pero creo que echaron números y vieron que la inversión no les cuadraba», afirma José Pardo, que apunta que lo que más está predominando últimamente son los pisos de uso turístico.

Y así están las cosas en cuanto a los comercios en el centro de Ávila. No es nada sencillo que un negocio permanezca abierto tantos años (el bazar Cristóbal Pardo ha tenido presencia en tres siglos, se dice pronto). Sin embargo, algunos se resisten a morir. No solo Cristóbal Pardo, sino también Coca (ahora enfocada a un nuevo público) o el Arco Iris (Rasil, por desgracia, cerró hace ya algún tiempo). «Somos el negocio más antiguo de la ciudad. Estamos muy orgullosos de ello y aquí seguiremos mientras podamos», finaliza José Pardo, consciente de que es muy complicado que haya una sexta generación que continúe el legado iniciado hace casi 200 años por el tatarabuelo del actual dueño. Pero, mientras el cuerpo y las ventas aguantes, el bazar Cristóbal Pardo permanecerá abierto». Ya lo dice el dicho: 'Los viejos rockeros nunca mueren».