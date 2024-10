La Federación de donantes quiere atraer a la juventud

La realidad es clara: las reservas de sangre están bajando en la Comunidad y la única manera de cambiar la tendencia es atrayendo a los jóvenes. Esta fue la principal conclusión a la que se llegó ayer en Arévalo, donde se celebraron las Jornadas de Delegados de la Federación de Donantes de Castilla y León. Un acto que tuvo lugar en el restaurante El Tostón de Oro y en el que participaron 108 personas procedentes de casi toda la comunidad (Zamora, Salamanca, Valladolid, Burgos, El Bierzo, Soria y Ávila). Un día de fiesta, algo empañada por la lluvia, en la que se juntaron los delegados provinciales para intercambiar opiniones y mantener las reservas de sangre en Castilla y León.

«No hay nada más altruista que regalar vida en vida», afirmó Paco del Amo, presidente de la Hermandad de Donantes de Burgos y presidente de la Federación autonómica. Del Amo aseguró que, a pesar de lo que se pueda pensar, «tenemos nuestra comunidad bastante bien». «Se escucha por ahí que falta mucha sangre en España pero, afortunadamente, en Castilla y León nos estamos salvando. No nos ha faltado sangre en ningún momento y no se ha dejado de hacer ninguna intervención por falta de sangre», afirmó. Sin embargo, el balance en Ávila es poco halagüeño, como comentó Alejandro Reveriego, presidente provincial de la Hermandad de Donantes de Sangre, puesto que el año pasado se redujeron a las 100 bolsas de sangre menos que en el periodo anterior, «y este año vamos por la misma media».

Una solución que pasa, ineludiblemente, por atraer a la gente jóven. «Necesitamos que los jóvenes den el paso. La gente joven es solidaria pero, a la hora de donar sangre les cuesta. No sé si es que no se lo hemos explicado bien o no lo han visto, pero estamos en ello y creo que lo conseguiremos». De hecho, La Federación de Donantes de Sangre de Castilla y León está desarrollando iniciativas para captar nuevos donantes en los centros educativos y en las universidades, que son «los caladeros» para obtenerlos.

Las Jornadas de Delegados estuvieron presididas por el alcalde de Arévalo, Vidal Galicia, quien agradeció la labor de los miembros de las Hermandades. «La donación de sangre es fundamental. Gracias a su trabajo están salvando vidas en Ávila, en Castilla y León y en España. Donar sangre es uno de los mayores actos de solidaridad que puede haber en esta vida», declaró. Además del Ayuntamiento anfitrión, la Diputación Provincial fue la otra institución que estuvo presente en estas jornadas en la figura del diputado por la Zona de Arévalo y alcalde de Moraleja de Matacabras, Félix Álvarez. La administración provincial colabora con los donantes de sangre mediante una partida económica de 6.000 euros anuales para ayudar a tan loable iniciativa. Donar sangre salva vidas.